مطفر آئینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر، ۴۰۰ هیئت مذهبی در سراسر استان در برنامه‌های عزاداری و مذهبی مشارکت دارند.

وی افزود: هیئت‌های مذهبی کردستان با برگزاری برنامه‌های مختلف، تلاش می‌کنند زمینه حضور مردم در مراسم عزاداری و برنامه‌های مرتبط با این ایام را فراهم کنند که حرکت دسته‌های عزاداری به صورت ثابت و سیار از جمله این برنامه‌هاست.

فعالیت ۶۰ ایستگاه صلواتی در کردستان

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کردستان از برپایی ۶۰ ایستگاه صلواتی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها با مشارکت هیئت‌های مذهبی و خیران راه‌اندازی شده و در ایام پایانی ماه صفر به عزاداران و مردم خدمات ارائه می‌کنند.

آئینی ادامه داد: در شهرستان قروه نیز غرفه‌های رضوی برپا شده و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با محوریت سیره و معارف امام رضا(ع) در حال اجرا است.

وی دیدار با خانواده‌های معظم شهدا را از دیگر برنامه‌های هیئت‌های مذهبی عنوان کرد و افزود: این دیدارها با هدف تکریم خانواده شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انجام می‌شود.

اطعام بیش از ۱۰ هزار نیازمند

آئینی با اشاره به نقش خیران در برنامه‌های پایانی ماه صفر بیان کرد: هیئت‌های مذهبی با همراهی خیران اقدام به پخت و توزیع بیش از ۱۰ هزار پرس غذا میان نیازمندان کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ویژه عزاداری در شب شهادت امام رضا(ع) نیز در مسجد امام رضا(ع) شهرستان قروه برگزار می‌شود و هیئت‌های مذهبی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مشارکت خواهند داشت.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کردستان گفت: مجموعه این برنامه‌ها با مشارکت هیئت‌های مذهبی، خیران و مردم در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود و تلاش شده است در کنار برگزاری مراسم عزاداری، ظرفیت هیئت‌ها برای خدمت‌رسانی اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.