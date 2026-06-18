اعزام ۴۰۰ مبلغ به مناطق مختلف کردستان همزمان با دهه اول محرم

مظفر آئینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم عزاداری دهه اول محرم امسال با حضور گسترده هیأت‌های مذهبی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان در حال برگزاری است.

وی افزود: از مجموع ۷۶۰ هیأت فعال در استان، ۶۰ هیأت ویژه خواهران و ۱۰ هیأت دانشجویی و دانش‌آموزی هستند که برنامه‌های خود را در حسینیه‌ها، مساجد و اماکن مذهبی برگزار می‌کنند.

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی کردستان بیان کرد: همچنین هفت هیأت اهل سنت نیز با مسئولیت مشخص در برنامه‌های ایام محرم مشارکت دارند.

آئینی با اشاره به نقش مبلغان در برگزاری مراسم محرم گفت: همزمان با فعالیت هیأت‌ها، نزدیک به ۴۰۰ مبلغ در مناطق مختلف استان حضور دارند و در زمینه تبلیغ معارف دینی، فرهنگی و تبیین اهداف قیام عاشورا فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: صدها نفر از مداحان و نوحه‌خوانان استان نیز در کنار هیأت‌های مذهبی به اجرای برنامه‌های سوگواری و اقامه عزای سیدالشهدا (ع) می‌پردازند.

افزایش شمار هیأت‌های مذهبی در استان

آئینی عنوان کرد: طی سال گذشته تاکنون ۵۰ هیأت جدید به مجموعه هیأت‌های مذهبی استان اضافه شده است و این هیأت‌ها پس از ثبت در سامانه طوبا و دریافت مجوز کتبی از سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیأت‌های مذهبی کشور و استان‌ها فعالیت می‌کنند.

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی کردستان از برپایی حدود ۸۰ ایستگاه صلواتی و موکب پذیرایی در استان خبر داد و گفت: این مراکز علاوه بر خدمات پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی برای عزاداران حسینی ارائه می‌دهند.

وی افزود: مراسم هیأت‌ها به صورت ثابت، سیار و تجمعات شبانه در شهرستان‌های سنندج، قروه، بیجار، کامیاران، دهگلان و دیواندره در حال برگزاری است.

برگزاری برنامه‌های ملی محرم در کردستان

آئینی خاطرنشان کرد: مراسم شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در نخستین جمعه ماه محرم در حسینیه‌ها و تکایا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین تجمع هیأت‌های مذهبی در روز تاسوعا با حضور هیأت‌های مختلف استان، همراه با تمثال شهدا، تصاویر رهبر معظم انقلاب و برافراشتن پرچم ایران برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی کردستان گفت: برنامه‌های امسال با محوریت تبیین فرهنگ عاشورا و مقابله با جریان استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی شده و با حضور پرشور مردم برگزار می‌شود.