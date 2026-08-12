https://mehrnews.com/x3cN8j ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷ کد مطلب 6915188 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷ عزاداری مردم چناران در روز رحلت پیامبر اکرم(ص) چناران- همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) شهرستان چناران غرق در ماتم و اندوه بود. دریافت 33 MB کد مطلب 6915188 کپی شد مطالب مرتبط اجرای نمایش آیینی برای زائران پیاده امام رضا(ع) در مشهد وزیر امور خارجه وارد مشهد شد مراسم چهارپایه خوانی همزمان با شهادت امام حسن (ع) در حرم رضوی مظلومیت پیامبر(ص) با رحلت ایشان پایان نیافت اختصاص ۲۶ رام قطار مسافری فوق العاده در ایام شهادت امام رضا(ع) به مشهد زائران پیاده حرم مطهر رضوی مراسم خطبهخوانی شب شهادت امام رضا (ع) در حرم رضوی آغاز شد اسکان زائران حرم رضوی در روزهای پایانی ماه صفر صدور ۳۸۹ پرواز فوقالعاده به مقصد مشهد مقدس برچسبها شهادت امام حسن مجتبی(ع) دهه پایانی ماه صفر خراسان رضوی
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