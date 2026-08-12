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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

عزاداری مردم چناران در روز رحلت پیامبر اکرم(ص)

عزاداری مردم چناران در روز رحلت پیامبر اکرم(ص)

چناران- همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) شهرستان چناران غرق در ماتم و اندوه بود. 

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کد مطلب 6915188

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