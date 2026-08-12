اختصاص ۲۶ رام قطار مسافری فوق العاده در ایام شهادت امام رضا(ع) به مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصیری ورگ اظهار کرد: جهت تسهیل تشرف زایران و مشتاقان امام رضا علیه السلام به بارگاه ملکوتی آن‌ حضرت ۲۰ تا ۲۴ مرداد و در ایام شهادت آن‌امام‌ همام ۲۶ رام قطار مسافری فوق العاده از ایستگاه های نقاب،نیشابور و سرخس به مشهد مقدس به صورت رفت و برگشت اختصاص داده شده است.

مدیر کل راه آهن خراسان گفت: با توجه به خیل عظیم مشتاقان جهت تشرف به حرم‌ مطهر ۲۶ رام‌ قطار فوق العاده بصورت رفت و برگشت با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار نفر در ایام شهادت حضرت علی ابن‌ موسی الرضا (ع) برنامه ریزی شده است

وی تاکید کرد:این ظرفیت علاوه بر ظرفیت جابجایی روزانه ۴۰ هزار نفر از ۳۱ شهر و مرکز استان در مسیر های منتهی به مشهد مقدس است.

گفتنی است؛ کلیه ایستگاه‌ها و نمازخانه‌های راه آهن خراسان جهت‌میزبانی شایسته از زائران امام رضا(ع) در آمادگی کامل و موکب های پذیرایی از زائران در ایستگاه های مشهد، نقاب و سرخس در حال خدمت به زائران ومشتاقان امام رضا(ع) هستند.