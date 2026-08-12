میرباقری: پیامبر اکرم(ص) مسیر عبور انسان از ظلمات به سوی توحید را گشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدمهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری عصر چهارشنبه در مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن علیهالسلام با تبیین مأموریت حضرت رسول(ص) و مسیر هدایت امت اسلامی اظهار کرد: در سوره مبارکه ابراهیم، مأموریت پیامبر اکرم(ص) و یکی از مهمترین امکاناتی که خداوند برای تحقق این مأموریت در اختیار ایشان قرار داده، به روشنی بیان شده است.
وی افزود: خداوند در ابتدای این سوره میفرماید کتابی را بر پیامبر نازل کردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از ظلمات به سوی نور خارج کند و آنان را در مسیر خدای عزیز و حمید قرار دهد و همین آیه از جمله آیات کلیدی در شناخت رسالت پیامبر اکرم(ص) است.
آیت الله میرباقری ادامه داد: قرآن کریم صرفاً یک کتاب معمولی نیست بلکه حقیقتی عظیم است که از محضر الهی نازل شده و قلب پیامبر اکرم(ص) محل نزول آن قرار گرفته است و این حقیقت در مراتب مختلف تنزل پیدا کرده تا به مرتبهای برسد که انسانها بتوانند آن را دریافت و تلاوت کنند.
وی تصریح کرد: کتاب الهی سراسر نور است و هر اندازه حقیقت قرآن در وجود یک انسان یا در زندگی یک جامعه تحقق پیدا کند، آن انسان و جامعه نورانیتر خواهند شد و از این منظر، پیامبر اکرم(ص) با در اختیار داشتن این امکان عظیم مأموریت دارد همه مردم را از وادی ظلمات خارج کرده و به سوی نور هدایت کند.
پیامبر(ص) انسان را به سوی عالم توحید میبرد
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه رسالت پیامبر اکرم(ص) محدود به قوم و قبیله خاصی نیست گفت: تعبیر تخرج الناس نشان میدهد که مأموریت حضرت نسبت به همه مردم است و ایشان مأمور شدهاند انسانها را از فضای تاریکی و گمراهی به سوی عالم نور و حقیقت هدایت کنند.
وی اضافه کرد: این هدایت به اذن پروردگار انجام میشود و خداوندی که خالق انسان است، مقام ربوبیت و هدایت او را نیز بر عهده دارد و پیامبر اکرم(ص) از سوی همین پروردگار مأمور شده است تا مسیر حرکت انسان را به سوی خداوند متعال بگشاید.
آیت الله میرباقری با اشاره به تعبیر صراط العزیز الحمید در سوره ابراهیم اظهار کرد: راهی که پیامبر اکرم(ص) در عالم میگشاید، راهی به سوی خدای عزیز و حمید است و انسان هر اندازه در این مسیر با پیامبر همراه شود، به همان میزان از وابستگی به غیر خدا فاصله گرفته و به عزت و استواری بیشتری دست پیدا میکند.
وی افزود: انسان مؤمن در این مسیر به موجودی تبدیل میشود که تهدیدها، تطمیعها و دعوتهای گوناگون به آسانی او را جابهجا نمیکند و هرچه در مسیر توحید پیش میرود، نفوذپذیری او در برابر غیر خدا کاهش مییابد و رفتار و اعمال او نیز شایستهتر و پسندیدهتر میشود.
آیت الله میرباقری بیان کرد: جامعه مؤمنان نیز باید چنین ویژگی داشته باشد و در پرتو حرکت با پیامبر اکرم(ص)، جامعهای شکل بگیرد که روابط آن بر محور توحید، عزت و بندگی خداوند استوار باشد و از سلطه و نفوذ جریانهای غیرالهی رهایی پیدا کند.
قرآن راه خروج از سلطه دنیا را نشان میدهد
وی با تأکید بر اینکه دعوت پیامبر اکرم(ص) در همه شئون خود دعوت به توحید است گفت: پیامبر انسان را به سوی دنیا و دلبستگیهای آن دعوت نمیکند بلکه همه مراتب دعوت ایشان برای رساندن انسان به خداوند متعال است و هرچه انسان در این مسیر حرکت کند، نور توحید در وجود او بیشتر آشکار میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: خداوند در ادامه سوره ابراهیم از جریانی سخن میگوید که در برابر این نعمت عظیم موضع میگیرد و پیامبر و مأموریت او را انکار میکند و این کفر هم معنای انکار دارد و هم به معنای کفران نعمت قابل بررسی است.
وی افزود: کسانی که این نعمت بزرگ را قدر نمیدانند، گرفتار عذاب شدید میشوند و قرآن کریم یکی از ویژگیهای این جریان را ترجیح دادن حیات دنیا بر آخرت معرفی میکند و این افراد به جای حرکت در مسیر الهی، همه تلاش خود را برای وابستگی هرچه بیشتر به دنیا قرار میدهند.
آیت الله میرباقری خاطرنشان کرد: در برابر مسیر پیامبر، جریانی شکل میگیرد که راه حرکت به سوی خدا را سد میکند و حتی تلاش دارد مسیر دین را به ابزاری برای دنیاپرستی تبدیل کند و قرائتی از دین ارائه دهد که نتیجه آن تقویت دلبستگی به دنیا باشد، در حالی که دین الهی آمده است تا انسان را از حیات دنیا عبور دهد و به مراتب بالاتر برساند.
وی گفت: جریانهای کفر و نفاق در این مسیر تلاش میکنند راهی را که پیامبر برای حرکت انسان به سوی خدا گشوده است، مسدود یا منحرف کنند و انسانها را در وادی ضلال و سرگردانی نگه دارند.
انبیا راه هدایت را برای مردم روشن میکنند
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ادامه مباحث سوره ابراهیم اظهار کرد: قرآن کریم برای تبیین چگونگی پیشبرد این مأموریت، سراغ داستان پیامبران دیگر میرود و نشان میدهد که انبیا با زبان مردم خود سخن گفتهاند تا پیام الهی برای آنان روشن و قابل فهم باشد.
وی افزود: پیامبران با بیان روشن، حقایق الهی را برای مردم تبیین میکردند و دعوت آنان در فضای ابهام و تاریکی قرار نداشت و هر کس با این دعوت همراه میشد، میتوانست در مراتب بعدی هدایت پیش برود و به بطون و حقایق عمیقتر معارف الهی دست پیدا کند.
آیت الله میرباقری ادامه داد: درباره پیامبر اکرم(ص) نیز مسئله گستردهتر است زیرا رسالت ایشان نسبت به همه مردم است و بیان حضرت به گونهای است که همه انسانها بتوانند اصل دعوت را دریابند و اگر در این مسیر همراه شوند، مراتب بالاتری از هدایت و معرفت برای آنان گشوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از روشن شدن مسیر، همه انسانها الزاماً یکسان موضع نمیگیرند و قرآن از هدایت و اضلال سخن میگوید و این هدایت و اضلال نیز بر اساس عزت و حکمت الهی است و خداوند در هدایت بندگان تابع هوا و خواستههای آنان نیست.
حرکت در مسیر توحید بدون ابتلا ممکن نیست
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) در سوره ابراهیم گفت: خداوند به حضرت موسی مأموریت داد قوم خود را از ظلمات خارج کرده و به سوی نور هدایت کند و در همین مسیر به او فرمان داده شد ایامالله را به مردم یادآوری کند.
وی افزود: ایامالله در معارف دینی به روزهایی گفته میشود که قدرت و نصرت الهی ظهور پیدا میکند و در روایات نیز مصادیقی برای آن ذکر شده است و توجه به این روزها برای جامعه مؤمنان اهمیت دارد زیرا انسان باید در مسیر حرکت خود آثار نصرت و قدرت الهی را ببیند.
آیت الله میرباقری بیان کرد: کسانی که نعمت پیامبر و راهی را که خداوند به وسیله او گشوده است میشناسند، باید در این مسیر صبور و شاکر باشند و تعبیر صبار و شکور ناظر به مؤمنانی است که هم قدر نعمت هدایت را میدانند و هم در برابر دشواریهای مسیر استقامت میکنند.
وی ادامه داد: حرکت دادن یک انسان یا یک امت از ظلمات به سوی نور، مسیر سادهای نیست و با فتنه، ابتلا، سختی و امتحان همراه است و همانگونه که یک دانه برای تبدیل شدن به محصول باید مراحل دشواری را پشت سر بگذارد، شکلگیری یک امت موحد نیز نیازمند عبور از موانع و ابتلائات است.
وی گفت: انسان برای رسیدن به وادی توحید باید از مراتب مختلف شرک، دلبستگی به غیر خدا و اتکا به عوامل مادی عبور کند و این عبور صرفاً یک تغییر ظاهری نیست بلکه اراده انسان باید رشد پیدا کند تا خداوند را حقیقتاً بخواهد و از وابستگی به حیات دنیا فاصله بگیرد.
ایامالله، نشانه ادامه مسیر مؤمنان است
میرباقری با بیان اینکه شکرگزاری از نعمت پیامبران با پایداری در مسیر آنان پیوند دارد، اظهار کرد: کسی که ارزش پیامبر را میشناسد، میداند اگر پیامبر نباشد، انسان در میان عوامل و مخلوقات عالم گرفتار میشود و نمیتواند خود را از این وابستگیها رها کند.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) انسان را از این محاصره بیرون میآورد و به سوی خدایی هدایت میکند که مالک همه آسمانها و زمین است و انسان در پرتو این حرکت از تکیه بر موجودات نیازمند فاصله گرفته و به خدای غنی و عزیز تکیه میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: یکی از مهمترین موانع مسیر هدایت، جریانی است که میخواهد انسان را در حیات دنیا محصور کند و سلطه خود را بر انسانها گسترش دهد و در مقابل این جریان، انبیا ایستادهاند تا انسان را از این سلطه و اسارت خارج کنند.
وی تصریح کرد: جریانهای مستکبر تلاش میکنند انسان را به خود وابسته کنند و حتی رزق و آینده او را به اراده خود گره بزنند اما پیامبران آمدهاند تا این زنجیرها را از پای انسان باز کنند و او را به سوی خداوند متعال حرکت دهند.
آیت الله میرباقری با اشاره به مفهوم ایامالله گفت: جامعهای که نصرت الهی را در مسیر خود میبیند و پیروزیها و گشایشهای الهی را فراموش نمیکند، میتواند برای مراحل بعدی مسیر نیز آماده شود اما اگر انسان دست خدا را در حوادث و پیروزیها نبیند و نعمتهای الهی را نادیده بگیرد، گرفتار همان کفران نعمتی خواهد شد که قرآن نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
وی افزود: در همین چارچوب، وعده الهی درباره شکر نعمت و افزایش آن مطرح میشود و در برابر کفران نعمت نیز عذاب شدید قرار دارد و مؤمن باید نسبت به نعمتهای الهی، هدایت پیامبران و پیروزیهایی که در مسیر حق حاصل میشود، نگاه شاکرانه داشته باشد.
مسیر پیامبر(ص) با شکر و استقامت ادامه مییابد
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مؤمنان برای ادامه مسیر به شناخت نشانههای نصرت الهی نیاز دارند، اظهار کرد: کسی که ایامالله را میبیند و پیروزیهای الهی را در مسیر حرکت امت درک میکند، میتواند برای مراحل بعدی نیز امیدوار و آماده باشد و با مشاهده سختیها دچار عقبنشینی نشود.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، کسانی که فتوحات و نصرتهای الهی را نمیبینند، در محاسبات خود دچار تردید میشوند و ممکن است با هر سختی مسیر گذشته را نادیده گرفته و راه دیگری را دنبال کنند.
آیت الله میرباقری ادامه داد: قرآن کریم انسان را به یادآوری نعمتهای پروردگار دعوت میکند و مؤمن باید در شرایط دشوار نیز بداند که سختیهای مسیر به معنای رها شدن انسان از سوی خداوند نیست و راه هدایت همچنان میتواند برای کسانی که در مسیر حق استقامت میکنند، گشوده باشد.
وی افزود: شکر نعمت تنها یک اظهار زبانی نیست بلکه شکر حقیقی آن است که انسان نعمت هدایت، پیامبر، قرآن و نصرت الهی را بشناسد و در مسیر آن حرکت کند و اجازه ندهد سختیها و فتنهها او را از این راه بازدارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیوند میان شکر و استقامت گفت: کسانی که در کنار پیامبران میایستند، در برابر دشواریها صبر میکنند و قدر نعمت هدایت را میدانند، میتوانند از موانع عبور کرده و در مسیر توحید پیش بروند و جامعهای نورانی و موحد شکل دهند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت شناخت نعمتهای الهی و یادآوری ایامالله بر ضرورت توجه مؤمنان به نصرتهای الهی تأکید کرد و گفت: انسان باید در مسیر حرکت خود دست خداوند را ببیند، نعمتهای او را فراموش نکند و با شکر و استقامت، راهی را که انبیا برای عبور از ظلمات و رسیدن به نور گشودهاند، ادامه دهد.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رسالت پیامبر(ص) بر پایه قرآن، خارج کردن مردم از ظلمات و حرکت دادن آنان در مسیر نور، توحید، عزت و قرب الهی است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدمهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری عصر چهارشنبه در مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن علیهالسلام با تبیین مأموریت حضرت رسول(ص) و مسیر هدایت امت اسلامی اظهار کرد: در سوره مبارکه ابراهیم، مأموریت پیامبر اکرم(ص) و یکی از مهمترین امکاناتی که خداوند برای تحقق این مأموریت در اختیار ایشان قرار داده، به روشنی بیان شده است.
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