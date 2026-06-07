به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قائدی صبح یکشنبه در بازدید از شهر مولد شیلاتی «دلیران اظهار کرد: استان بوشهر در حوزه آبزیان دارای ظرفیت های بسیار خوبی است و ایجاد و توسعه شهرک مولد شیلاتی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی شهرک مولد دلیران در شهرستان تنگستان را گامی بلند در تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور در بوشهر دانست و خاطرنشان کرد: شاهد اقدامات و دستاوردهای بسیار خوبی در این زمینه هستیم.

مدیر شهرک های کشاورزی استان بوشهر از بومی‌سازی و اثبات فناوری پرورش فوق‌متراکم میگو در سیستم‌های مداربسته (بازچرخشی) در شهرک مولد دلیران در شهرستان تنگستان خبر داد.

قایدی با اشاره به اینکه این شهرک نماد پیوند زیست و اشتغال پایدار است، اضافه کرد: این پروژه ۸۴۴ هکتاری در ۱۶ فاز طراحی شده که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری کامل از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد آن، زمینه اشتغال چهار هزار و ۶۰۰ نفر و تولید ۲۳ هزار تن میگو فراهم شود.

وی افزود: در سال جاری، فاز اول این پروژه شامل ۱۴ واحد الگویی با ۱۰۶ استخر پیش‌ساخته به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح دانش‌بنیان، علاوه بر بهره‌وری بالا، بر پایه زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی و با استناد به برنامه جامع سیاست‌های کلی دریامحور پایه‌گذاری شده است تا الگویی نوین از شهرهای مولد ساحلی را به نمایش بگذارد.