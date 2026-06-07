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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۱

فناوری پرورش فوق‌متراکم میگو در تنگستان بومی سازی شد

فناوری پرورش فوق‌متراکم میگو در تنگستان بومی سازی شد

بوشهر- مدیر شهرک های کشاورزی استان بوشهر از بومی‌سازی و اثبات فناوری پرورش فوق‌متراکم میگو در سیستم‌های مداربسته در شهرک مولد دلیران در شهرستان تنگستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قائدی صبح یکشنبه در بازدید از شهر مولد شیلاتی «دلیران اظهار کرد: استان بوشهر در حوزه آبزیان دارای ظرفیت های بسیار خوبی است و ایجاد و توسعه شهرک مولد شیلاتی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی شهرک مولد دلیران در شهرستان تنگستان را گامی بلند در تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور در بوشهر دانست و خاطرنشان کرد: شاهد اقدامات و دستاوردهای بسیار خوبی در این زمینه هستیم.

مدیر شهرک های کشاورزی استان بوشهر از بومی‌سازی و اثبات فناوری پرورش فوق‌متراکم میگو در سیستم‌های مداربسته (بازچرخشی) در شهرک مولد دلیران در شهرستان تنگستان خبر داد.

قایدی با اشاره به اینکه این شهرک نماد پیوند زیست و اشتغال پایدار است، اضافه کرد: این پروژه ۸۴۴ هکتاری در ۱۶ فاز طراحی شده که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری کامل از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد آن، زمینه اشتغال چهار هزار و ۶۰۰ نفر و تولید ۲۳ هزار تن میگو فراهم شود.

وی افزود: در سال جاری، فاز اول این پروژه شامل ۱۴ واحد الگویی با ۱۰۶ استخر پیش‌ساخته به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح دانش‌بنیان، علاوه بر بهره‌وری بالا، بر پایه زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی و با استناد به برنامه جامع سیاست‌های کلی دریامحور پایه‌گذاری شده است تا الگویی نوین از شهرهای مولد ساحلی را به نمایش بگذارد.

کد مطلب 6852433

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