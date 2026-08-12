به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین عصر چهارشنبه در اجتماع بزرگ «خونخواهی» هیئات مذهبی و کاروانهای پیاده و سواره استان گلستان در صحن گوهرشاد حرم مطهر رضوی اظهار کرد: ایستادگی و مقاومت و پرچم خونخواهی که امروز در جهان طنینانداز شده، حاصل ارادت قلبی مردم به خاندان عصمت و طهارت(ع) و بیعت ناگسستنی آنان با این مکتب است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به حضور پرشور مردم این استان در این اجتماع افزود: مردم گلستان، مردمان قیامهای تاریخی هستند؛ از حماسه پنجم آذر سال ۱۳۵۷ تا قیامهای ۱۲ آذر در گرگان و گنبدکاووس، همواره در مسیر مبارزه و دفاع از آرمانهای انقلاب حضور داشتهاند.
وی ادامه داد: مردم استان گلستان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تقدیم خونهای پاک خود در مسیر شکلگیری نهضت اسلامی نقشآفرینی کردند و امروز همان مسیر را با صلابت و استقامت ادامه میدهند.
گرزین با اشاره به شهادتهای اخیر در جبهه مقاومت و داغ سنگین واردشده بر امت اسلامی گفت: امروز در حرم مطهر رضوی گرد هم آمدهایم تا ضمن ابراز تأسف از فجایع رخداده و شهادت مظلومانه فرزندان این مرز و بوم، با خون شهدا تجدید عهد کنیم.
وی اظهار کرد: مردم گلستان و مردان محور مقاومت از مسیر ایستادگی، خونخواهی و مبارزه با ظالمان عقبنشینی نخواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر اینکه «شعار یالثارات الحسین(ع) امروز جهانی شده است»، خاطرنشان کرد: پرچمهایی که امروز در دست زنان و مردان ایران اسلامی قرار گرفته، پرچم عدالتخواهی و ایستادگی در مکتب امام سجاد(ع) و امام حسین(ع) است.
وی افزود: این پرچمها نماد غیرت، مقاومت و مبارزهای است که تا تحقق وعدههای الهی بر زمین نخواهد ماند.
اجتماع بزرگ گلستانیها در صحن گوهرشاد در ادامه با ذکر مصیبت اهلبیت(ع)، نوحهخوانی و عزاداری در سوگ شهدای جبهه مقاومت همراه شد و حاضران با تجدید پیمان با امام زمان(عج)، بر حفظ وحدت، ادامه راه شهدا و استمرار مسیر استکبارستیزی تأکید کردند.
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