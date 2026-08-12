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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

روضه خوانی شب شهادت امام رضا(ع) در حرم رضوی

روضه خوانی شب شهادت امام رضا(ع) در حرم رضوی

مشهد- در این فیلم منتخبی از روضه خوانی شب شهادت امام رضا(ع) با مداحی سید مجید بنی فاطمه را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6915307

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