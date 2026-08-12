https://mehrnews.com/x3cNbK ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ کد مطلب 6915307 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ روضه خوانی شب شهادت امام رضا(ع) در حرم رضوی مشهد- در این فیلم منتخبی از روضه خوانی شب شهادت امام رضا(ع) با مداحی سید مجید بنی فاطمه را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6915307 کپی شد مطالب مرتبط ۳ هزار هیئت مذهبی در حال خدمت رسانی به زائران رضوی هستند انسداد معابر فرعی بولوار قرنی و شهید رئیسی مشهد برای تسهیل تردد زائران قامتی: سهم دولت در خدمت رسانی به مردم دیده شود برپایی ۱۴۲ موکب از تهران تا هندوستان در خیابان امام رضا(ع) مشهد خدمت رسانی موکب های اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) به زائران رضوی روشنایی مسیر حرکت زائران پیاده یکی از مطالبات مهم است آیتالله مروی: وحدت و اعتماد مسیر عزت و استقلال ملت ایران است ارائه خدمات شبانه روزی به زائران پیاده در مسیر مشهد خیابان های منتهی به حرم رضوی در شب شهادت امام رضا(ع) مشهد؛ تلاقی اشک و ارادت در شب شهادت امام رضا(ع) مزار رهبر شهید در شب شهادت امام رضا(ع) آیین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا(ع) با حضور مسئولان کشوری برچسبها حرم امام رضا (ع) شهادت حضرت امام رضا(ع) مشهد دهه پایانی ماه صفر
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