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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

حدود ۵ میلیون زائر در روزهای اخیر به مشهد مشرف شده‌اند

حدود ۵ میلیون زائر در روزهای اخیر به مشهد مشرف شده‌اند

مشهد- قائم‌مقام وزیر کشور گفت: حدود پنج میلیون نفر در روزهای اخیر برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد مشرف شده‌اند و ظرفیت پذیرش بیش از پنج میلیون زائر فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود پنج میلیون نفر در روزهای اخیر برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد مشرف شده‌اند و ظرفیت پذیرش بیش از پنج میلیون زائر فراهم است.

قائم‌مقام وزیر کشور گفت: مراسم اربعین امسال با همت دستگاه‌ها و مردم، در بهترین شرایط امنیتی و آرامش برگزار شد. امیدواریم در سال‌های آینده خدمات بهتری به زائران ارائه کنیم.

وی افزود: مسائل دهه پایانی صفر و حضور مردم در مشهد باید با نگاه ملی مورد توجه قرار گیرد. برخی مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت ملی است.

کد مطلب 6915257

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