به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود پنج میلیون نفر در روزهای اخیر برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد مشرف شده‌اند و ظرفیت پذیرش بیش از پنج میلیون زائر فراهم است.

قائم‌مقام وزیر کشور گفت: مراسم اربعین امسال با همت دستگاه‌ها و مردم، در بهترین شرایط امنیتی و آرامش برگزار شد. امیدواریم در سال‌های آینده خدمات بهتری به زائران ارائه کنیم.

وی افزود: مسائل دهه پایانی صفر و حضور مردم در مشهد باید با نگاه ملی مورد توجه قرار گیرد. برخی مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت ملی است.