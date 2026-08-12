النجباء: «انحصار سلاح» دسیسه آمریکا و برای خلع سلاح مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین علی الموسوی»، سخنگوی جنبش انصارالله النجبای عراق در گفتوگو با شبکه خبری «روسیا الیوم»، طرح مطرحشده برای انحصار سلاح در دست دولت را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که این پروژه صرفاً گروههای مقاومت را هدف گرفته و با اعمال فشار و دیکتههای مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال میشود.
الموسوی با رد گزارشها و ادعاهای مربوط به سوءقصد و تلاش برای ترور «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر عراق، تصریح کرد که این ادعاها فاقد اعتبار بوده و تنها با هدف تحریک افکار عمومی و تخریب چهره گروههای مقاومت مطرح شده است.
وی همچنین بیانیهها و اقدامات رسمی درباره کنترل پهپادها را «نمایشی ساختگی» و خالی از واقعیت خواند.
سخنگوی النجبا در ادامه به تناقضهای موجود در طرح انحصار سلاح پرداخت و افشا کرد که حدود ۲۵ هزار نیروی کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق با پشتیبانی آمریکا و نظارت مقامات محلی کُرد مسلح شدهاند.
وی افزود: علاوه بر این، نزدیک به ۱۵ هزار نیروی وابسته به حزب کارگران کردستان (پکک) مجهز به تسلیحات سنگین و نیمهسنگین در منطقه سنجار حضور دارند.
این مقام النجبا با اشاره به امتناع رهبران اقلیم کردستان از تحویل تسلیحات نیروهای پیشمرگه و حتی عدم تمایل آنها به گفتوگو در این باره، پرسید: چرا هیچکس درباره این حجم از سلاحها سخنی نمیگوید اما تمام تمرکز و فشارها بر خلع سلاح مقاومت متمرکز شده است؟
الموسوی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از قراردادها و توافق مالی و اقتصادی میان بغداد و واشنگتن تأکید کرد که این پیمانهای اقتصادی، عراق را از وضعیت کشور تحت اشغال نظامی به کشوری تحت اشغال اقتصادی آمریکا تبدیل کرده است.
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