محمد چشمیدری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتشسوزی محدوده روستاهای «ترخانآباد و نسل» با توجه به شرایط جغرافیایی و دشواری دسترسی به کانونهای حریق، عملیات اطفای آن چهار روز به طول انجامید.
وی افزود: نیروهای یگان حفاظت و کارکنان منابع طبیعی، همیاران طبیعت و نیروهای محلی از زمان وقوع آتشسوزی در منطقه حضور داشتند و به صورت مستمر برای مهار شعلهها و جلوگیری از گسترش آتش تلاش کردند.
رئیس اداره منابع طبیعی سروآباد ادامه داد: با توجه به گستردگی حریق، عملیات اطفا در چند مرحله انجام شد و نیروهای حاضر در منطقه با وجود دشواریهای موجود، در نهایت موفق به مهار کامل آتش شدند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره وسعت آتشسوزی گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود ۲۰۰ هکتار از عرصههای منابع طبیعی و پوشش جنگلی منطقه تحت تأثیر این حریق قرار گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سروآباد با اشاره به ویژگیهای منطقه بیان کرد: صعبالعبور بودن محدوده، توپوگرافی خشن و شرایط ناامن برخی نقاط، دسترسی نیروها به محل آتشسوزی را دشوار کرده بود و همین موضوع روند عملیات را با پیچیدگی بیشتری همراه کرد.
چشمیدری عنوان کرد: حضور بهموقع نیروهای منابع طبیعی، همیاران طبیعت و نیروهای محلی در کنار استمرار عملیات موجب شد از سرایت آتش به بخشهای بیشتری از عرصههای طبیعی جلوگیری شود.
علت آتشسوزی در حال بررسی است
رئیس اداره منابع طبیعی سروآباد درباره وضعیت منطقه پس از مهار آتش نیز گفت: اگرچه عملیات اطفای حریق به پایان رسیده، اما نیروها همچنان پایش و مراقبت از عرصه را ادامه میدهند تا در صورت مشاهده هرگونه کانون دود یا شعله، اقدامات لازم به سرعت انجام شود.
وی اضافه کرد: بررسی برای مشخص شدن علت وقوع آتشسوزی و شناسایی عامل یا عاملان احتمالی آن در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز تخلف یا عمدی بودن حریق، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سروآباد در پایان از همکاری نیروهای محلی و همیاران طبیعت در جریان عملیات اطفا قدردانی کرد و گفت: حفاظت از عرصههای جنگلی و منابع طبیعی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و همکاری جوامع محلی در مهار حریقها نقش مهمی دارد.
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