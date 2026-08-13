به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، ادامه مأموریت طولانی و بیسابقه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در ارتباط با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به تشدید بحران سلامت روان در میان حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی این ناو منجر شده است؛ بهگونهای که بر اساس گزارشهای منتشرشده، چندین ملوان تلاش کردهاند خود را به دریا بیندازند.
بر اساس این گزارش، خانوادههای ملوانان و تفنگداران دریایی مستقر در ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» و همچنین شماری از نمایندگان کنگره آمریکا، درباره وخامت شرایط زندگی خدمه این ناو هشدار دادهاند. چند سناتور آمریکایی با ابراز نگرانی درباره شرایط خدمه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، خواستار توضیح نیروی دریایی و انجام یک بازدید رسمی دوحزبی از این ناو شده اند.
گاردین در گزارش خود افزوده است که خدمه و تفنگداران ناو آبراهام لینکلن، پس از گذشت هشت ماه حضور در دریا، از خستگی مفرط، کمبود مواد غذایی و اقلام ضروری و شرایط نامناسب بهداشتی رنج میبرند.
به گفته نزدیکان خدمه و ملوانان مستقر در ناو لینکلن، پزشکان هشدار داده اند که اگر این ناو پهلو نگیرد، خدمه آن بهزودی دیوانه خواهند شد. نزدیکان خدمه نگراناند که ساعات کاری طاقتفرسا و بیپایان، همراه با تقریباً نبود روزهای استراحت، به بروز اشتباهات مرگبار در ناو منجر شود.
این در حالی است که وعدههای غذایی ملوانان گاهی به نصف فنجان برنج و دو نان کوچک محدود میشود و ذخایر ناو از صابون و خمیردندان رو به اتمام است. برخی سرویسهای بهداشتی و بخش رختشویی از کار افتادهاند و آب گرم نیز گاهی و با قطعی های مکرر در اختیار خدمه قرار میگیرد.
دو روزنامه تخصصی نظامی برجسته، Navy Times و Stars and Stripes گزارش دادند که تلاشهای متعددی از سوی ملوانان برای پریدن از دریا صورت گرفته است، زیرا شرایط بد و استرسهای ذهنی در ناو آبراهم لینکلن به نقطه اوج رسیده است. خدمه در نهمین ماه حضور خود در دریا هستند و ۲۵۰ روز متوالی را بدون پهلو گرفتن گذرانده اند و این رکوردی برای یک ناو هواپیمابر در دوران مدرن محسوب می شود.
روزنامه گاردین اعلام کرد که با نیروی دریایی آمریکا تماس گرفته تا در مورد گزارشهای مربوط به تلاش ملوانان برای پریدن از عرشه ناو به دریا، واکنش آنها را جویا شود. پس از انتشار این مقاله، یک مقام نیروی دریایی در پاسخ گفت که آنها آگاه هستند که «استقرارهای طولانی مدت فشار قابل توجهی را بر اعضای خدمه و ملوانان نیروی دریایی و خانوادههایشان وارد میکند».
ناو هواپیمابر آبرهام لینکلن در نوامبر ۲۰۲۵ بندر اصلی خود در سندیگو را ترک کرد و از آن زمان تاکنون ۹ ماه را در دریا سپری کرده است؛ پنج ماه پایانی این مدت نیز به مشارکت در عملیات رزمی آمریکا علیه ایران اختصاص داشته است.
این نخستین بار نیست که درباره مشکلات ناو لینکلن گزارشهایی منتشر میشود. در مارس ۲۰۲۶، حادثهای رخ داد که طی آن یک جنگنده نتوانست روی عرشه ناو فرود بیاید. کارشناسان احتمال دادند سامانه مهار هواپیما دچار نقص شده باشد.
پیش از آن نیز، حتی قبل از آغاز عملیات نظامی علیه ایران، برخی بخشهای ناو به دلیل مشکلات فنی و وقوع آتشسوزی دچار آبگرفتگی شده بودند. همچنین درباره مشکلات سرویسهای بهداشتی ناو گزارشهایی منتشر شده بود.
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