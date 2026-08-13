به گزارش خبرنگار مهر، محمد بابازاده ظهر پنجشنبه اظهار کرد: ۴۰ نفر از اعضای جوان هلالاحمر آذربایجانشرقی در ایام پایانی ماه صفر و با هدف خدمترسانی به زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع)، در پنجمین رویداد ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» حضور یافتند.
وی افزود: جوانان هلالاحمر استان در طی این طرح، در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی، بهویژه در همراهی و تسهیل تردد زائران سالمند، کمتوان و دارای محدودیتهای حرکتی، به ارائه خدمات بشردوستانه میپردازند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان گفت: حضور جوانان هلالاحمر در این رویداد، علاوه بر یک فعالیت داوطلبانه، فرصتی برای تجربه خدمت به زائران رضوی و تقویت روحیه نوعدوستی، مسئولیتپذیری اجتماعی و خدمت بیمنت است.
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