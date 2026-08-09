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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

کاهش هوشیاری کوهنورد ۳۰ ساله در قله تربه بناب؛ عملیات ۴ ساعته امداد

کاهش هوشیاری کوهنورد ۳۰ ساله در قله تربه بناب؛ عملیات ۴ ساعته امداد

بناب- سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از انجام عملیات چهار ساعته امداد و انتقال یک کوهنورد ۳۰ ساله خبر داد که در ارتفاعات قله تربه بناب دچار کاهش هوشیاری شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۳:۳۱ روز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر کاهش هوشیاری یک مرد ۳۰ ساله در ارتفاعات بناب به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: محل حادثه در جاده ملکان-بناب، کمپ تفریحی قره‌قشون، آخرین قله و در محدوده قله تربه اعلام شده بود که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵، جمعیت هلال‌احمر و نیروهای انتظامی به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی ادامه داد: نیروهای امدادی پس از کوهپیمایی و طی مسیر ارتفاعات، خود را به محل حضور فرد حادثه‌دیده رسانده و اقدامات اولیه و ضروری اورژانسی را در محل انجام دادند.

شادی‌نیا گفت: پس از انجام اقدامات لازم و فیکساسیون کامل بیمار، وی برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) بناب منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی از ساعت ۱۳:۳۱ آغاز شد و ساعت ۱۷:۳۰ به پایان رسید و در مجموع حدود چهار ساعت طول کشید.

کد مطلب 6912059

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