کاهش هوشیاری کوهنورد ۳۰ ساله در قله تربه بناب؛ عملیات ۴ ساعته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۳:۳۱ روز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر کاهش هوشیاری یک مرد ۳۰ ساله در ارتفاعات بناب به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: محل حادثه در جاده ملکان-بناب، کمپ تفریحی قره‌قشون، آخرین قله و در محدوده قله تربه اعلام شده بود که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵، جمعیت هلال‌احمر و نیروهای انتظامی به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی ادامه داد: نیروهای امدادی پس از کوهپیمایی و طی مسیر ارتفاعات، خود را به محل حضور فرد حادثه‌دیده رسانده و اقدامات اولیه و ضروری اورژانسی را در محل انجام دادند.

شادی‌نیا گفت: پس از انجام اقدامات لازم و فیکساسیون کامل بیمار، وی برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) بناب منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی از ساعت ۱۳:۳۱ آغاز شد و ساعت ۱۷:۳۰ به پایان رسید و در مجموع حدود چهار ساعت طول کشید.