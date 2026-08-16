به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خصمانه خود، مناطق متعددی از جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانهای قرار داد. بر اساس گزارشهای دریافتی، توپخانه ارتش اشغالگر منطقه «وادی الحجیر» و شهرک «المنصوری» در منطقه صور را گلولهباران کرد. همچنین جنگندههای این رژیم اطراف شهرک «القنطره» را بمباران کردند.
این تجاوزات در حالی صورت میگیرد که رژیم صهیونیستی از دوم مارس با آغاز تهاجمی گسترده علیه لبنان، موجب شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان و آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است و بخشهایی از جنوب لبنان همچنان تحت اشغال نظامیان صهیونیست قرار دارد.
اگرچه ماه گذشته «توافق چارچوبی» با میانجیگری آمریکا برای توقف درگیریها میان حزبالله و رژیم صهیونیستی به امضا رسید، اما تداوم حملات نشاندهنده عدم پایبندی تلآویو به تعهدات خود است. کارشناسان ضمن انتقاد از مفاد این توافق، بر ابهامات حقوقی موجود و فقدان جدول زمانی مشخص برای خروج کامل نیروهای اشغالگر از خاک لبنان تأکید میکنند.
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