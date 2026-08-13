بیگدلی: مکتب تشیع با مجاهدت امام رضا(ع) در بلاد اسلامی گسترش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین بیگدلی ظهر پنجشنبه در مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و ارادتمندان اهل‌بیت علیهم‌السلام در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی برگزار شد، به تبیین ویژگی‌های مؤمنان و فضائل امام رضا علیه‌السلام پرداخت.



وی با اشاره به جایگاه موعظه و نصیحت در زندگی مؤمنان اظهار کرد: بر اساس روایتی از امام جواد علیه‌السلام، یکی از نیازهای مؤمن، نصیحت و موعظه است و مؤمن واقعی باید روحیه پذیرش پند و اندرز داشته باشد.



این سخنران مذهبی افزود: امروز موعظه و سخن حق فراوان است اما پندپذیری در میان افراد کمتر دیده می‌شود و یکی از عواملی که می‌تواند انسان را از پذیرش سخن حق دور کند، گرفتار شدن در مال حرام است.



وی با استناد به روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام بیان کرد: در بسیاری از روایات و منابع فقهی هنگامی که از مؤمن سخن گفته می‌شود، مراد شیعه است و بر اساس روایت امام حسن عسکری علیه‌السلام، شیعیان به کثرت نماز شناخته می‌شوند.



حیا ادب حضور در پیشگاه خداست



حجت‌الاسلام والمسلمین بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود حیا را از ویژگی‌های مهم مؤمن دانست و گفت: حیا به معنای رعایت ادب حضور است و انسان باید همواره خود را در محضر خداوند متعال ببیند و از ارتکاب گناه و معصیت شرم داشته باشد.



وی افزود: در آموزه‌های دینی، نوعی حیا نیز به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته که در ارتباط با بانوان است و رعایت آن اهمیت دارد.



این خطیب حوزوی با ابراز تأسف از کاهش حیا در جامعه اظهار کرد: مسئله حجاب و عفاف نیازمند توجه جدی است و نباید نسبت به کم‌رنگ شدن این ارزش‌ها در جامعه بی‌تفاوت بود.



وی با اشاره به شرایط شهر مقدس قم خاطرنشان کرد: از مردم و مسئولان انتظار می‌رود قم را دریابند و نسبت به رعایت احکام الهی در این شهر اهتمام بیشتری داشته باشند.



در شهر قم باید حرمت احکام الهی حفظ شود



حجت‌الاسلام والمسلمین بیگدلی ادامه داد: رعایت حجاب و عفاف تنها وظیفه ساکنان قم نیست بلکه زائرانی که از شهرها و کشورهای مختلف به این شهر مقدس سفر می‌کنند نیز باید به احکام الهی و شئون این شهر توجه داشته باشند.



وی با بیان اینکه وضعیت فکری و اعتقادی جوامع دچار آشفتگی شده است، گفت: مؤمن همواره اهل فکر و اندیشه است اما اندیشه او باید متوجه آخرت و حساب و کتاب اعمال خویش باشد.



این سخنران حوزوی در ادامه با طرح این پرسش که چگونه می‌توان رضایت خداوند از انسان را تشخیص داد، اظهار کرد: یکی از نشانه‌های رضایت الهی، برخورداری انسان از توفیق است و بر اساس روایت امام محمدتقی علیه‌السلام، مؤمن همواره به توفیقی از جانب خداوند نیاز دارد.



وی تأکید کرد: انسان مؤمن نباید خود را از عنایت و توفیق الهی بی‌نیاز بداند و توجه به این نیاز می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح رفتار و حرکت در مسیر بندگی خداوند باشد.



امام رضا علیه‌السلام نقطه عطف امامت است



حجت‌الاسلام والمسلمین بیگدلی در بخش پایانی سخنان خود به جایگاه امام رضا علیه‌السلام در تاریخ امامت و گسترش معارف تشیع پرداخت و گفت: امام هشتم علیه‌السلام نقطه عطف امامت به شمار می‌روند و پیروان امامت آن حضرت در مسیر نجات قرار دارند.



وی افزود: حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام در دوره امامت خود نقش مهمی در تبیین و تثبیت مبانی مکتب تشیع ایفا کردند و معارف این مکتب را در سرزمین‌های مختلف اسلامی گسترش دادند.



سخنران مراسم با اشاره به اختلافات شکل‌گرفته پس از دوره‌های مختلف امامت اظهار کرد: فرقه‌هایی همچون اسماعیلیه، کیسانیه و واقفیه از جریان‌هایی بودند که در مسیر اعتقاد به امامت دچار انحراف شدند و در نگاه مکتب تشیع مردود هستند.



وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های علمی و تبلیغی امام رضا علیه‌السلام موجب شد مبانی و معارف تشیع در مناطق مختلف جهان اسلام تبیین و تثبیت شود و جایگاه امامت آن حضرت در استمرار مسیر هدایت اهل‌بیت علیهم‌السلام آشکارتر شود.