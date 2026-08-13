تلفات آبزیان رودخانه تلار در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده مریم حسینی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از بارندگیهای اخیر و افزایش روانآبهای سطحی، آب رودخانه تلار در برخی مقاطع گلآلود شده و تغییراتی در شاخصهای کیفی آب مشاهده شده است.
وی افزود: کاهش میزان اکسیژن محلول یکی از تغییرات ثبتشده است که میتواند در تلفات تعدادی از آبزیان مؤثر باشد، با این حال برای اعلام علت قطعی، بررسیهای تخصصی همچنان ادامه دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست قائمشهر با اشاره به روند نمونهبرداری و پایش آب رودخانه گفت: شاخصهایی از جمله اکسیژن محلول، دمای آب، pH، میزان کدورت و مواد معلق در حال بررسی است تا وضعیت کیفی آب و عوامل مؤثر بر تلفات آبزیان مشخص شود.
حسینی احتمال ورود ترکیبات ناشی از فعالیتهای کشاورزی را نیز از دیگر موارد مورد بررسی عنوان کرد و گفت: ورود احتمالی کود و سموم مورد استفاده در شالیزارها به روانآبها و سپس رودخانه تلار باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط و ظرفیتهای موجود در مسیر رودخانه، منابع احتمالی دیگری از آلودگی نیز در حال بررسی است که از جمله آنها میتوان به فاضلابهای خانگی و صنعتی، رانش زمین در محدوده فعالیتهای زغالسنگ البرز مرکزی و فعالیت شهرکهای صنعتی اشاره کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست قائمشهر تصریح کرد: بررسیهای کارشناسی با هدف شناسایی منشأ احتمالی آلایندهها و تعیین عوامل مؤثر در تلفات آبزیان ادامه دارد و پس از تکمیل بررسیها، نتایج دقیقتر اعلام خواهد شد.
در همین حال، جمعی از مردم و فعالان محیط زیست خواستار مشخص شدن منشأ آلودگی احتمالی رودخانه تلار و برخورد قانونی با عوامل ایجادکننده آلودگی شدند.
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