شکایت سوریه از کلمبیا به علت تایید اشغالگری صهیونیست ها در جولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم ابو محمد الجولانی در دمشق، پیامی را برای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، و کریستینا مارکوس لاسن، سفیر دانمارک در سازمان ملل به‌ عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت، ارسال کرد که در آن «اعتراض، محکومیت و مخالفت قاطع خود با ادعای کلمبیا به‌ نفع اسرائیل در این منطقه» را ابراز داشت.

خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» نوشت که در این پیام آمده است که سوریه مخالفت قاطع خود با حملات مداوم رژیم صهیونیستی به خاک خود را بار دیگر تکرار کرد و از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا مسئولیت‌ خود را در قبال احترام به حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل ایفا کنند.

کلمبیا روز دوشنبه اعلام کرد حاکمیت اشغالگران صهیونیست بر ارتفاعات جولان اشغالی را به رسمیت می‌شناسد و بدین‌ترتیب پس از آمریکا، دومین کشور جهان شد که چنین اقدامی انجام می‌دهد.

این تصمیم تنها سه روز پس از به‌ قدرت‌ رسیدن «ابیلاردو دِ لا اسپریا»، رئیس جمهور جدید در کلمبیا اتخاذ شد؛ وی متعهد شده است روابط کلمبیا با «تل آویو» را تقویت کرده و سفارت این کشور را به بیت‌المقدس اشغالی منتقل نماید.

سوریه، عربستان، قطر، مصر، اردن، عمان و ترکیه تصمیم کلمبیا را محکوم کردند

وزارت خارجه سوریه روز گذشته این تصمیم را محکوم کرده و بر اینکه ارتفاعات جولان «بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک سوریه» است، تأکید داشت و به‌ رسمیت‌ شناختن این اشغالگری توسط کلمبیا را «نقض آشکار منشور سازمان ملل» توصیف کرد.

همچنین عربستان سعودی، قطر، مصر، اردن، عمان و ترکیه نیز اقدام بوگوتا را محکوم کردند. گوترش نیز پیش‌تر گفته بود جولان خاک سوریه است و خواستار توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه شده بود.

«گوستاوو پترو»، رئیس‌جمهور سابق کلمبیا، از شدیدترین منتقدان رژیم صهیونیستی بود. وی در سال ۲۰۲۴ به‌ دلیل نسل‌کشی در نوار غزه روابط دیپلماتیک خود با آن را قطع کرده بود. پترو و حامیان وی اعلام کرده اند که رئیس جمهور جدید کلمبیا با جابجایی بیش از یک و نیم میلیون رای شرکت کنندگان در انتخابات در نتیجه هک سامانه انتخاباتی در کلمبیا، موفق به پیروزی در انتخابات شده است.