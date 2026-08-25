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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۲

گوترش: زمان آن رسیده کشورهای بزرگ محدودیت قدرت خود را درک کنند

گوترش: زمان آن رسیده کشورهای بزرگ محدودیت قدرت خود را درک کنند

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به تحولات جهانی تاکید کرد که کشورهای بزرگ باید متوجه حد و حدود و مرزهای قدرت خود باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با فایننشال تایمز تاکید کرد که بن بست آمریکا در برابر ایران و ناتوانی روسیه در دستیابی به پیروزی سریع در اوکراین، محدودیت های آشکار قدرت کشورهای بزرگ را نمایان کرده است.

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که اگر نهادهای بین المللی خود را با نظم جدید سازگار نکنند، جهان چندقطبی می تواند به سمت رقابت و در نهایت رویارویی بیشتر حرکت کند.

وی گفت: اکنون زمان آن رسیده است که ابرقدرت ها مرزهای قدرت خود را درک کنند. اگر به رویدادهای اخیر نگاه کنید متوجه می شوید توانایی ابرقدرت ها برای تحمیل اراده، قدرت یا نیروی خود در شماری از موقعیت ها به شدت محدود شده است.

گوترش افزود: به آنچه میان آمریکا و ایران رخ داده نگاه کنید. آمریکا امیدوار بود ایران پس از حمله در فوریه تسلیم شود، اما شش ماه بعد نظام ایران همچنان مقاومت می کند و تنگه هرمز را که مهم ترین آبراه انرژی جهان است، بسته است.

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که ابرقدرت ها باید درک کنند که شرایط تغییر کرده و جایگاه کشورهای مختلف در جهان نیز تغییر کرده است.

کد مطلب 6926808

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    نظرات

    • یعقوب شمشیرساز IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      2 0
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      خداروشکر که گوترش هم یه حرف حق گفت اونم درپایان ماموریتش درسازمان ملل
    • ناهید IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
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      دقیقا پس به سازمان ملل مستقل مقتدر قانونمند قانون‌مدار نیاز است ارتش ها در جهت دفاع از کشورهایشان فقط در کشورها مستقر باشند فقط البته ارتش ها در خدمت سازمان ملل در هر قاره آیی برای آن قاره کمک کنند جهت بلایی طبیعی و کمکهای انسانی به سازمان ملل پس ارتش هر کشور فقط در کشورش باید مستقر باشد حق خروج از کشورش را ندارد مگر سازمان ملل نیاز پیدا کند پس قواعد دنیا جهانی در جهت استقرار و تثبیت صلح و حاکمیت قانون توسط سازمان ملل می‌باید تغییر بنیادی بیابد با احترام به اکوسیستم زمین و تمامیت ارضی کشورها

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