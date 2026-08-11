نتانیاهو: جولان برای همیشه اسرائیلی خواهد ماند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه ادعا کرد که تداوم اشغال جولان سوریه و بخش‌های جدید از این منطقه برای امنیت رژیم این رژیم مهم است.

وی ضمن تشکر از رئیس جمهور کلمبیا در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان، مدعی شد: جولان برای امنیت اسرائیل منطقه‌ای حیاتی به شمار می‌رود. جولان سرزمین ماست و برای همیشه اسرائیلی خواهد بود. پرچم اسرائیل اینجا برافراشته است و برافراشته نیز خواهد ماند زیرا این سرزمین ماست.

نتانیاهو مدعی شد: ما ریشه‌هایی در بلندی‌های جولان داریم که به زمان حضرت موسی برمی‌گردد و ما در حال بازسازی ده‌ها کنیسه در آنجا هستیم. اکنون این سرزمین ماست. امروز بلندی‌های جولان به حاکمیت ما بازگشته است و متعلق به ما خواهد ماند. به رسمیت شناختن حاکمیت ما بر بلندی‌های جولان توسط رئیس جمهور ترامپ قابل توجه است و امروز کلمبیا نیز حاکمیت ما را به رسمیت می‌شناسد.

این ادعاها در شرایطی است که وزارت امور خارجه حکومت جولانی امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای رسمی، تصمیم کلمبیا برای به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان اشغالی را به شدت محکوم کرده بود.

رژیم صهیونیستی این منطقه را به اشغال خود درآورده و اقدام به ایجاد پایگاه و زیرساخت و شهرک‌های صهیونیست نشین کرده است. علی رغم اینکه سازمان ملل آن را بخشی از خاک سوریه می‌داند، دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود آن را به عنوان بخشی از قلمرو رژیم اشغالگر به رسمیت شناخت.

بعد از سقوط دولت بشار اسد، ارتش صهیونیستی در راستای تداوم توسعه طلبی و اشغالگری، بخش‌های جدیدی از خاک سوریه را اشغال کرد و تا چند کیلومتری استان دمشق پیشروی کرد و بلندی‌های مهمی مانند جبل الشیخ را به تصرف و اشغال خود درآورد و نظامیان خود را در این منطقه مستقر کرد.