پناه آوردن مرال به یک خانه در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، یک رأس مرال خسته و هراسان، با ورود به خانهای در روستای کوات شهرستان ساری، صحنهای متفاوت و قابل تأمل را رقم زد.
این مرال که ظاهراً برای رهایی از شرایط پیشآمده به این خانه پناه آورده بود، در میان اهالی روستا و عوامل حاضر، توجهها را به خود جلب کرد.
مرال از گونههای شاخص حیات وحش مازندران به شمار میرود و مشاهده آن در مناطق روستایی و زیستگاههای انسانی، اهمیت حفاظت از زیستگاههای طبیعی و برخورد مسئولانه با حیات وحش را بار دیگر یادآوری میکند.
این اتفاق در روستای کوات شهرستان ساری رخ داد.
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