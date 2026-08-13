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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

پناه آوردن مرال به یک خانه در ساری

پناه آوردن مرال به یک خانه در ساری

ساری- یک رأس مرال خسته و هراسان، با ورود به خانه‌ای در روستای کوات شهرستان ساری، صحنه‌ای متفاوت و قابل تأمل را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک رأس مرال خسته و هراسان، با ورود به خانه‌ای در روستای کوات شهرستان ساری، صحنه‌ای متفاوت و قابل تأمل را رقم زد.

این مرال که ظاهراً برای رهایی از شرایط پیش‌آمده به این خانه پناه آورده بود، در میان اهالی روستا و عوامل حاضر، توجه‌ها را به خود جلب کرد.

مرال از گونه‌های شاخص حیات وحش مازندران به شمار می‌رود و مشاهده آن در مناطق روستایی و زیستگاه‌های انسانی، اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و برخورد مسئولانه با حیات وحش را بار دیگر یادآوری می‌کند.

این اتفاق در روستای کوات شهرستان ساری رخ داد.

کد مطلب 6915700

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      جالبی این اتفاق این بود که درست در صبح شهادت امام رضا علیه السلام رخ داد حضرت رضا هم بعنوان ضامن آهو و حمایتگر طبیعت وحیات وحش شناخته میشن

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