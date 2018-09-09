آغاز فصل گاوبانکی/ ۳۰ چادر گاوبانکی برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروس ربیعی رئیس اداره نظارت برامور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گفت: مرال های نر قبل از آغاز فصل مستی و حتی یکی دو ماه زودتر از این ایام و در ماه های تیر و مرداد به صورت گله ای جدا از جنس ماده و گوساله ها دیده می شوند.

وی افزود: مرال ها به تدریج و با بروز علایم مستی از سوی نرها و از اوسط شهریور ماه، هر یک از مرال های نر به منظور تشکیل گله از دسته نرها جدا و بسته به اندازه جمعیت مرال های منطقه، سن و سال و نیرومندی، تعدادی از ماده ها را تصاحب می کنند و معمولاً گوساله های نابالغ و نرهای جوان نیز در بین گله ها دیده می شوند.

رئیس اداره حیات وحش اظهارکرد:حدود ۳۰زیستگاه مختلف اعم از آزاد و تحت مدیریت برای حضور مرال در استان مازندران شناسایی شده که در فصل بهار و تابستان پایش جمعیت مرال در آنها صورت می گیرد.

وی گفت: مرال های تقریباً در تمامی جنگل های استان مازندران از دوهزار و سه هزار تنکابن در غرب تا هزار جریب گلوگاه و جمعیت مشترک و جابجا شونده با منطقه جهان نمای گستان در شرق مازندران پراکنش دارند.

ربیعی بیان کرد: محدوده امن البرز مرکزی شمالی(گلستانک) و پناهگاه حیات وحش دودانگه – چهاردانگه کیاسر در جنوب شهرستان ساری مهمترین زیستگاه مرال در مازندران به شمار می آیند.

وی تصریح کرد: تخریب زیستگاه بویژه در مناطق آزاد، جاده سازی ها و بهره برداری های جنگلی، حضور مستمر دام سنگین در عرصه های جنگلی زیستگاه مرال، شکار غیر مجاز مهمترین تهدیدات موجود برای مرال به شمار می آیند.

رئیس اداره حیات وحش افزود: مرال های نر دارای قلمرو جنسی بوده و در فصل مستی از گله جنسی خود در محدوده های زیستگاهی حفاظت می کنند. این مرحله از چرخه زندگی مرال از اواسط شهریور شروع و به مدت یک ماه به طول می انجامد، مرال های نر غالب که هدایت گله تا پایان دوران جفتگیری بر عهده دارند، کمتر به تغذیه پرداخته و تمام توجه خود را معطوف به حفظ گله در مقابل نر های رقیب می کنند.

وی ادامه داد: مرال ها برای نمایش حضور و قدرت خود مدام به بروز بانگ و نعره می پردازند تا از این طریق و با توجه به قدرت بروز بانگ و صدا خود قدرت خود را به حریف نشان داده و از نزدیک شدن سایر نرها به گله جلوگیری نمایند به همین خاطر این مرحله از چرخه زندگی مرال را دوران مستی مرال یا گاوبانگی می نامند.

رئیس اداره حیات وحش اظهارکرد:یکی از آسیب هایی که گاوبانگی برای جمعیت مرال در پی دارد، فرصت طلبی شکارچیان با دریافت صدا و شناسایی محل های حضور مرال و از این طریق شکار غیرقانونی این گونه ارزشمند است.

ربیعی بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با آگاهی از این موضوع با آغاز فصل تابستان لغایت یایان مهر ماه همه ساله اقدام به برپایی چادرهای سیّار محیط بانی در زیستگاههای مهم محل های زیست و تجمع مرال در کلیه مناطق اعم از زیستگاههای آزاد و مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت برای کیفیت بخشی و افزایش سطح حفاظت مرال می کند که موسوم به چادر های گاوبانگی است.

وی گفت: تعداد این چادرهای گاوبانگی در سطح استان مازندران حدود ۳۰ چادر است و در این چادر ها محیط بانان به صورت شبانه روزی از زیستگاههای حوزه هر چادر حفاظت و حراست می کنند.