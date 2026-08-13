به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی ظهر پنجشنبه در روز شهادت امام رضا(ع) در جمع زائران رضوی اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) در میان نزدیکان خود تنها دو نفر را "بضعه" نامیدهاند یکی حضرت فاطمه زهرا (س) و دیگری امام رضا (ع) چرا که حضرت زهرا (س) با دفاع از ولایت و امام رضا (ع) با در پاسداری از جایگاه امامت در برابر نقشه مأمون، جانی دوباره به اسلام بخشیدند.
امامجمعه مشهد، افزود: مأمون عباسی که در فریبکاری به معاویه بنیعباس شهرت داشت، ازآنجاکه دریافته بود که قتل امامان شیعه باعث درخشش بیشتر جایگاه اهلبیت (ع) در میان امت میشود؛ بنابراین تصمیم گرفت با نقشهای فریبکارانه جایگاه امامت را بهطورکلی از دنیای اسلام، حذف کند.
وی تصریح کرد: در میان تمامی ائمه اطهار (ع)، ویژگی خاصی در زندگی امام رضا (ع) وجود دارد که شهادت ایشان را از سایر معصومان، متمایز میسازد.
علمالهدی افزود: تمام وقایع عاشورا و شهادت امام حسین (ع) در یک روز اتفاق افتاد، اما شهادت امام رضا (ع) مسیری بود که دو سال و چهار ماه ادامه داشت و از زمان هجرت اجباری ایشان بهسوی مرو تا پایان ماه صفر سال ۲۰۲ هجری قمری که آن حضرت در مرو به شهادت رسیدند، آن حضرت مسیر شهادت و مظلومیت را، طی کردند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: برنامه مأمون این بود که امام رضا (ع) را از مدینه به خراسان بیاورد و خلافت را ظاهراً به ایشان بسپارد، سپس خود را بهعنوان ولیعهد امام معرفی کند و بعد با بهشهادترساندن آن حضرت خلافت و امامت در یکدیگر ادغام شود و چیزی به نام امامت و ولایت، دیگر در جامعه اسلامی باقی نماند.
وی افزود: امام رضا (ع) بابصیرت الهی خویش این توطئه مامون را افشا کردند و هنگامی که مأموران مامون عباسی ایشان را بهاجبار راهی خراسان کردند، امام به خانواده و مردم مدینه دستور دادند تا به گریه و عزا بپردازند.
علم الهدی ادامه داد: امام رضا (ع) با این اقدام مردم را متوجه این موضوع کرد که این سفر یک هجرت معمولی نیست، بلکه سفری اجباری و راهی برای بهشهادترساندن آن حضرت است به همین خاطر مدینه النبی (ص) در آن روز یکپارچه در گریه و ماتم فرورفت.
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