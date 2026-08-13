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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

آخرین وضعیت محدودیت ترافیکی در مشهد

آخرین وضعیت محدودیت ترافیکی در مشهد

مشهد- مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، آخرین وضعیت محدودیت‌های ترافیکی در هسته مرکزی شهر و مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، آخرین وضعیت محدودیت‌های ترافیکی در هسته مرکزی شهر و مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، به منظور تسهیل در تردد دسته‌های عزاداری و افزایش ایمنی زائران و مجاوران در ایام سوگواری، محدودیت‌های تردد در مسیرهای زیر اعمال شده است:

تقاطع مصلی-چمن به سمت حرم مطهر

تقاطع طبرسی-مجلسی به سمت حرم مطهر

میدان توحید به سمت حرم مطهر

میدان راه‌آهن به سمت خیابان کاشانی

لازم به ذکر است، این محدودیت‌ها تا اطلاع ثانوی برقرار بوده و از شهروندان تقاضا می‌شود جهت تردد در این مسیرها از خیابان‌های جایگزین استفاده کرده و با پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6915771

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