آخرین وضعیت محدودیت ترافیکی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، آخرین وضعیت محدودیتهای ترافیکی در هسته مرکزی شهر و مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، به منظور تسهیل در تردد دستههای عزاداری و افزایش ایمنی زائران و مجاوران در ایام سوگواری، محدودیتهای تردد در مسیرهای زیر اعمال شده است:
تقاطع مصلی-چمن به سمت حرم مطهر
تقاطع طبرسی-مجلسی به سمت حرم مطهر
میدان توحید به سمت حرم مطهر
میدان راهآهن به سمت خیابان کاشانی
لازم به ذکر است، این محدودیتها تا اطلاع ثانوی برقرار بوده و از شهروندان تقاضا میشود جهت تردد در این مسیرها از خیابانهای جایگزین استفاده کرده و با پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.
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