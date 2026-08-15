رسانه؛ رکن چهارم دموکراسی و حلقه اتصال توسعه و پاسخگویی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توکلیزاده ظهر شنبه در نشست خبری تجلیل از خبرنگاران رسانه را یکی از عناصر مؤثر در فرآیند توسعه دانست و اظهار کرد: توسعه پیش از آنکه در آمار و شاخصها نمایان شود، به آگاهی، گفتوگو، اعتماد و قدرت تشخیص مسئله نیاز دارد و رسانهها در شکلگیری این مؤلفهها نقش مهمی ایفا میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی افزود: در حوزه اقتصاد، این نقش اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه بسیاری از مسائل اقتصادی صرفاً به یک بنگاه یا دستگاه محدود نمیشوند و حاصل مجموعهای از تصمیمها، مقررات و رویههایی هستند که اصلاح آنها نیازمند گفتوگویی مستمر و مبتنی بر واقعیت است.
وی تصریح کرد: رسانه میتواند فاصله میان واقعیتهای میدان اقتصادی و سطوح تصمیمگیری را کاهش دهد. زمانی که مسائل تولیدکنندگان، صادرکنندگان، کشاورزان و کارآفرینان با دقت و شناخت روایت میشود، این مسائل از سطح یک بنگاه فراتر رفته و امکان طرح و پیگیری در عرصه سیاستگذاری را پیدا میکنند.
توکلی زاده ادامه داد: یک گزارش دقیق، یک پرسش بهموقع یا یک تحلیل منصفانه میتواند مسئلهای را که مدتها در فرآیندهای اداری باقی مانده، به موضوعی قابل مشاهده و قابل گفتوگو تبدیل کند. از این منظر، روزنامهنگاری حرفهای میتواند به بهبود حکمرانی اقتصادی کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی مطلوب تنها حاصل تصمیمهای درست نیست، گفت: شنیدن درست، دیدن دقیق و اصلاح مستمر تصمیمها نیز بخشی از حکمرانی مطلوب است و هرچه رسانهها از سطح خبر عبور کرده و به چرایی رخدادها، آثار تصمیمها و تجربه واقعی فعالان اقتصادی نزدیکتر شوند، سهم بیشتری در شکلگیری فهم عمومی دقیقتر از اقتصاد خواهند داشت.
وی تأکید کرد: مطبوعات در کنار سه قوه تصمیمگیرنده در کشور به عنوان رکن چهارم دموکراسی میتوانند نقشآفرینی کنند؛ زیرا که از وظایف مهم خبرنگاران، ترویج پاسخگویی در تمام بخشهای حاکمیتی است. رسانه باید بتواند با حفظ استقلال، دقت و انصاف، مسائل را مطرح و مسئولان و دستگاهها را نسبت به عملکرد و تصمیمهای خود پاسخگو کند.
توکلی زاده همچنین بر ضرورت تقویت تعامل میان رسانه و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: این تعامل میتواند به شناخت متقابل، غنای گفتوگوی اقتصادی و انتقال دقیقتر مسائل بخش خصوصی به جامعه و سطوح تصمیمگیری منجر شود.
رئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به فضایی نیاز داریم که در آن درباره اقتصاد، فارغ از هیجانهای زودگذر، دقیقتر سخن گفته شود؛ موفقیتها بدون اغراق و کاستیها بدون سیاهنمایی روایت شوند و برای مسائل پیچیده، به جای پاسخهای ساده، راهکارهای کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: آینده اقتصاد و حکمرانی بیش از گذشته به کیفیت اطلاعات و کیفیت گفتوگو وابسته است و در ساختن چنین فضایی، سهم اصحاب رسانه قابل اعتناست. هدف مشترک رسانه، بخش خصوصی و سایر ارکان جامعه باید ساختن اقتصادی توانمندتر، جامعهای آگاهتر و آیندهای باشد که تصمیمهای آن بیش از گذشته بر پایه عقلانیت، گفتوگو و واقعیت شکل بگیرد.
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