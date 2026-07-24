به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نماز جمعه یکی از مهمترین شعائر دینی و سیاسی اسلام است و مؤمنان باید با اهتمام ویژه برای حضور در این فریضه الهی برنامهریزی کنند.
وی با بیان اینکه حقیقت تقوا، عمل به واجبات و ترک محرمات به دلیل اطاعت از فرمان الهی است، افزود: انسان مؤمن باید احکام الهی را با ایمان به حکمت و علم خداوند اجرا کند و اطاعت از پروردگار نباید به منافع و مصالح ظاهری مشروط شود.
امام جمعه تبریز با اشاره به احکام فقهی نماز جمعه گفت: اگرچه نظر غالب فقهای شیعه، واجب تخییری بودن نماز جمعه است، اما بیاعتنایی به این فریضه برای افرادی که بدون عذر شرعی از حضور در آن خودداری میکنند، جایز نیست.
مطهریاصل با استناد به آیه «فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ» خاطرنشان کرد: قرآن کریم از مؤمنان خواسته است با شتاب برای حضور در نماز جمعه آماده شوند و هر عاملی را که مانع حضور در این اجتماع عبادی ـ سیاسی میشود، کنار بگذارند.
وی نماز جمعه را به تعبیر امام راحل و رهبر معظم انقلاب، «فریضهای استثنایی» دانست و گفت: تحقق یک نماز جمعه باشکوه در گرو سه رکن اساسی است؛ نخست امام جمعه که باید از تقوا، علم، اخلاق، بینش و قدرت تبیین برخوردار باشد، دوم ستادهای اقامه نماز جمعه که وظیفه برنامهریزی، ساماندهی و جذب اقشار مختلف جامعه بهویژه نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند و سوم مردم هستند که با حضور گسترده و آگاهانه خود، به این فریضه روح و اثرگذاری میبخشند.
امام جمعه تبریز با قدردانی از حضور مستمر مردم تبریز در نمازهای جمعه از ابتدای انقلاب اسلامی افزود: این شهر همواره در برگزاری نماز جمعه پیشگام بوده است، اما برای تقویت هرچه بیشتر این سنگر دینی و انقلابی باید زمینه حضور گستردهتر نسل جوان فراهم شود.
مطهریاصل همچنین با اشاره به مسئولیت سنگین امامت جمعه اظهار کرد: این مسئولیت بسیار خطیر است و همه کسانی که در این جایگاه خدمت میکنند، نیازمند دعای خیر مردم هستند.
امنیت و اقتدار کشور مرهون مقاومت است
امام جمعه تبریز در خطبه سیاسی نماز جمعه با تأکید بر جایگاه جهاد و مقاومت در آموزههای اسلامی، اظهار کرد: قرآن کریم از مجاهدان و ایستادگیکنندگان در برابر دشمنان تجلیل کرده و امنیت، آرامش و برقراری عدالت در جامعه را مرهون مقاومت مؤمنان دانسته است.
وی با بیان اینکه تمامی عبادتها در سایه امنیت، آسایش و حکومت عدل معنا پیدا میکند، افزود: این امنیت و اقتدار با ایستادگی مجاهدان و رزمندگان در برابر دشمنان حاصل شده و خون پاک شهدا پشتوانه عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران است.
مطهریاصل با تأکید بر استمرار راه مقاومت گفت: ملت ایران همانگونه که در سالهای گذشته در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است، امروز نیز از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که جان در بدن داریم، بر سر اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ منافع ملی ایستادهایم و دستاوردهای امروز کشور نیز حاصل ایثار شهدا و مقاومت رزمندگان است.
امام جمعه تبریز در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از منافع و امنیت خود در این منطقه راهبردی صیانت خواهد کرد و ملت ایران تا تحقق آرمانهای خود، در برابر زیادهخواهی دشمنان ایستادگی میکند. وی همچنین با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی، بر تداوم مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و مقابله با حضور و نفوذ آمریکا در منطقه تأکید کرد.
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