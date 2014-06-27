سرانه ورزشی نکا 8.2 درصد افزایش یافت/ بیمه 6200 ورزشکار

به گزارش خبرنگارمهر حسن دلیری شامگاه پنج شنبه در همایش تجلیل از ورزشکاران، قهرمانان، خادمين و نخبگان ورزشي نکا در سالن اميرالمومنين (ع) شهرستان با بیان اینکه سرانه ورزشی شهرستان نکا از متر یک متر مربع هم گذشت، افزود: سرانه ورزشی شهرستان در سال 91 ، 1.33 مترمربع بود اما در سال 92 این رقم به 1.44 متر مربع رسید، این در حالیست که با افزایش سرانه ورزشی در مساحت فضاهای روباز و سرپوشیده شهرستان به متراژ 13 هزار متر مربع با رشد 8.2 درصدی در سرانه ورزشی روبرو شدیم.



وی ادامه داد: میزان پیش بینی سرانه ورزشی پس از تکمیل پروژه های ورزشی در دست اقدام 1.49 متر مربع است اما میزان تعیین شده شاخص سرانه ورزشی تا پایان برنامه پنجم 1.2 متر مربع است.



ریئس اداره ورزش و جوانان نکا اضافه کرد: سرانه ورزشی شهرستان نکا در ابتدای برنامه پنجم تا زمان تعیین شده جلوتر بوده و از لحاظ جایگاه سرانه ورزشی جزء 10 شهرستان پیشتاز استان به شمار می آید.

دلیری با اشاره به اجراي طرح آمايش ورزشي در شهرستان اظهار داشت: با اجرای طرح آمایش ورزشی شاهد تحولات عظيم و شگفت آوري در شهرستان بوديم.



وی افزود: با اجرای این طرح توانستیم در 14 رشته ورزشی توانمندی و پتانسیل ورزشی را به نمایش گذاشته همچنین با این رویداد در 10 رشته ورزشی در سطح استانی رتبه اول تا سوم را کسب کردیم.



رئیس اداره ورزش و جوانان نکا با اشاره به افتخارات ورزشی شهرستان تصریح کرد: برای نخستین بار در 6 رشته ورزشی به اردوی تیم ملی راه یافتیم که از این بین در رشته ژیمناستیک و والیبال موفق به کسب مقام قهرمانی شدیم.



دلیری اضافه کرد: امتیاز لیگ دسته سه کشور، اردوی تیم ملی فوتبال در شهرستان، میزبانی 6 تیم کشور و 18 تیم استان از دیگر افتخارات ورزش شهرستان به شمار می رود.



وی با اشاره به طرح های عمرانی اداره ورزش و جوانان نکا بیان کرد: در سال گذشته علارقم محدودیت در بودجه با همکاری و مساعدت نماینده عالی دولت موفق به جذب اعتبارات ملی شدیم تا در این عرصه شهرستانی چرخه ورزش همچنان سابق بچرخد.



رئیس اداره ورزش و جوانان نکا افتتاح زمین چمن مصنوعی بعد از گذشت هشت سال ، اتمام فندانسیون و عملیات اجرایی سالن طبقاتی ورزشی بعد از گذشت دو و نیم سال و همچنین احداث سالن های ورزشی در سطح شهرستان را از دیگر طرح های عمرانی در بخش ورزش شهرستان برشمرد.



دلیری با اشاره به دیگر افتخارات اداره ورزش نکا کسب دو مدال در مسابقات جهانی و یک مدال در مسابقات آسیایی ، اعزام 55 ورزشکار به مسابقات کشوری ، اعزام 461 ورزشکار به مسابقات استانی ، دعوت از هشت تن از ورزشکاران شهرستان به تیم ملی ، کسب چهار مدال کشوری و10 مدال استانی ، میزبانی 21 مسابقه قهرمانی استان و کسب رتبه اول در 5 مرحله به عنوان اداره برتر در استان از دیگر افتخارات اداره ورزش وجوانان شهرستان نام برد.



وی با بیان ورزشکاران سازمان یافته نکا ابراز داشت: در سال 91 شش هزار و 11 نفر در 31 هئیت ورزشی سازمان یافته و بیمه ورزشی شدند اما در سال 92 با شش هزار و 205 ورزشکار با افزایش 3.5 درصدی بیمه ورزشکاران مواجه شدیم این امر حاکی از آن است که از این تعداد چهار هزار و 549 نفر آقایان و یکهزار و659 نفر بانوان ورزشکار شهرستان را تشکیل می دهند.



رئیس اداره ورزش و جوانان نکا با اشاره به اشتغال ورزشکاران شهرستان گفت: با رایزنی های انجام شده دو نفر از ورزشکاران در تیم ملی با همکاری نماینده عالی دولت مشغول به کار شدند.



دلیری در پایان هدف از برگزاری همایش تجلیل از خادمین و نخبگان ورزشی شهرستان نکا را در جهت تکریم و ایجاد انگیزه در ورزشکاران در میادین ملی و فراملی برشمرد.

در ابتدایمراسم در یک حرکت فرهنگی ، ورزشی ورزشکاران نکایی قبل از آغاز همایش با حضور در گلزار شهدای شهرستان با آرمان های شهدا و امام راحل تجدید میثاق کردند.