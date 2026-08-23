درخشش خبرگزاری مهر خراسان جنوبی در رویداد «روایت ماندگار»

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه رویداد رسانه‌ای «روایت ماندگار» شنبه شب با هدف ثبت و ماندگار کردن روایت‌های رسانه‌ای از مراسم وداع، بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امام خامنه‌ای (ره)، روایت شخصیت و زندگی ایشان، بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی و همچنین وحدت، انسجام، همراهی و حضور مردم در تجمعات برگزار شد.

در این رویداد آثار رسانه‌ای در قالب‌های خبر، عکس، گزارش و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج اعلام‌شده، خبرنگار و عکاس خبرگزاری مهر در خراسان جنوبی در جمع برگزیدگان این رویداد قرار گرفتند.

بر این اساس، رقیه رحمتی‌راد در بخش کمی رویداد رسانه‌ای «روایت ماندگار» موفق به کسب رتبه برتر شد.

همچنین امیرحسین رادنیا در بخش کمی و در قالب عکس، موفق به کسب رتبه برتر این رویداد شد.

رویداد رسانه‌ای «روایت ماندگار» با محوریت ثبت و انعکاس روایت‌های رسانه‌ای از این رویدادها، فرصتی برای حضور و نقش‌آفرینی فعالان رسانه‌ای استان در ثبت و ماندگار کردن این بخش از تاریخ معاصر فراهم کرد.