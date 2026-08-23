به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری اجلاس رؤسای آموزش و پرورش در روز گذشته در گیلان اظهار کرد: این اجلاس به مدت سه روز و به‌ صورت شبانه‌ روزی برگزار شد و در جریان آن، گزارش عملکرد آموزش و پرورش، برنامه‌های رئیس‌جمهور و چشم‌انداز آینده نظام تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بیان اینکه توسعه عدالت در فضای آموزشی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه قرار گرفت. افزود: این اجلاس با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر برگزار شد و فرصتی برای نشست هم‌اندیشی، تبادل نظر و برنامه‌ریزی برای سال آینده بود.

توسعه عدالت آموزشی و اجرای برنامه‌های تحولی

دستیار با تاکید به اینکه همه دانش‌آموزان باید از فرصت آموزش باکیفیت برخوردار باشند، گفت: دانش‌آموزان باید فارغ از شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، به آموزش مطلوب و امکانات مناسب دسترسی داشته باشند.

وی افزود: در این مسیر، ساخت مدارس، استاندارد سازی کلاس‌های درس، تجهیز هنرستان‌ها و توسعه رشته‌های مهارتی دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بیان اینکه توانمندسازی معلمان، مدیران و سایر کارکنان آموزش و پرورش نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،اظهار کرد: آموزش نیروی انسانی باید بر اساس سند تحول بنیادین و نیازهای نظام آموزشی انجام شود.

وی با اشاره به تحولات کتب آموزشی گفت:امسال برای نخستین‌بار در پایه اول ابتدایی، برنامه تحول آموزشی اجرا می‌شود و ۲۰۰ مدرسه در سراسر کشور به‌صورت آزمایشی کتاب‌های جدید درسی را تجربه خواهند کرد که سهم استان گیلان چهار مدرسه دولتی و یک مدرسه غیردولتی است.

دستیار از کیفیت برگزاری آزمون‌های نهایی، نحوه برگزاری امتحانات و ضرورت رعایت عدالت آموزشی گفت و تصریح کرد برگزاری حضوری امتحانات به ارتقای کیفیت ارزشیابی و ایجاد شرایط برابر برای دانش‌آموزان کمک کرد.

دستاوردهای گیلان و آمادگی برای بازگشایی مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان درباره وضعیت رتبه‌بندی کارکنان گفت: حدود پنج هزار نفر از کارکنان استان تا اسفندماه رتبه جدید خود را دریافت خواهند کرد و سایر افرادی که مشمول رتبه‌بندی هستند نیز در شهریورماه تعیین‌ تکلیف می‌شوند.

وی افزود: در حوزه مالی و پشتیبانی مدیران مدارس نیز خبرهای خوبی در راه است و حمایت‌های لازم برای اداره بهتر مدارس افزایش خواهد یافت.

مدارس گیلان در مهرماه به‌صورت حضوری بازگشایی می‌شوند

دستیار با اشاره به برنامه‌ ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: مدارس گیلان در مهرماه به‌ صورت حضوری بازگشایی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان با کسب امتیاز ۴۸/۵، حدود سه درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد، گفت:گیلان در زمینه انتخاب و انتصاب مدیران آموزش و پرورش رتبه دوم کشور را کسب کرده و دبیرخانه انتخاب و انتصاب مدیران نیز در استان تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه طرح نماد نیز در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفته ادامه داد: تولید محتوای الکترونیکی در حوزه جنگ رمضان رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید به اطلاع رسانی رسانه در خصوص تسریع در ثبت نام کتاب درسی اظهار کرد:گیلان در زمینه سفارش کتاب‌های درسی نیز در جمع ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد و سه رشته با همکاری نیروی دریایی در حال پیگیری و توسعه است.

دستیار با بیان اینکه تلاش خواهد شد مدارس با آمادگی کامل پذیرای دانش‌آموزان باشند گفت: همزمان با بازگشایی حضوری مدارس در مهرماه، کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی در هفته نخست مهر به مدارس اعزام می شوند.

وی از ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس گفت و تصریح کرد:فرهنگ ایثار و شهادت باید در برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدارس مورد توجه قرار گیرد و روایت فتح برای نسل جدید تبیین شود؛ چراکه دانش‌آموزان باید از ایستادگی و حضور در میدان درس بگیرند و با مفاهیم مقاومت، فداکاری و مسئولیت‌ پذیری آشنا شوند.