حذف دختر جودوکار ایران با یک مبارزه

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز (پنجشنبه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و طی آن سمیر خاک خواه ملی پوش ایران به مصاف «تائو یونگ» از چین ر فت.



در این مبارزه که خاک خواه امیدوار بود با پیروزی راهی مرحله بعد شود در یک لحظه غافلگیر شد و حریف چینی توانست با ایپون وی را شکست دهد و دومین ملی پوش جودو بانوان ایران هم از دور مسابقات کنار برود.



پیش از این و در روز نخست مسابقات جودو، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.



هدایت تیم ملی مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان را هم معصومه جعفری برعهده دارد.

ایوب رستمی مربی تیم ملی هم به عنوان سرپرست این دو تیم را همراهی می کند.