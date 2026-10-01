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۹ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

حذف دختر جودوکار ایران با یک مبارزه

حذف دختر جودوکار ایران با یک مبارزه

دومین ملی پوش تیم جودو بانوان ایران با شکست برابر حریفی از چین نتوانست به مرحله بعد رقابت های این رشته در بازی های آسیایی راه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز (پنجشنبه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و طی آن سمیر خاک خواه ملی پوش ایران به مصاف «تائو یونگ» از چین ر فت.

در این مبارزه که خاک خواه امیدوار بود با پیروزی راهی مرحله بعد شود در یک لحظه غافلگیر شد و حریف چینی توانست با ایپون وی را شکست دهد و دومین ملی پوش جودو بانوان ایران هم از دور مسابقات کنار برود.

پیش از این و در روز نخست مسابقات جودو، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.

هدایت تیم ملی مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان را هم معصومه جعفری برعهده دارد.

ایوب رستمی مربی تیم ملی هم به عنوان سرپرست این دو تیم را همراهی می کند.

کد مطلب 6964234

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