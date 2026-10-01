به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی بازی های آسیایی که از دیروز(چهارشنبه) در شهر ناگویا کشور ژاپن آغاز شده بود، امروز(پنجشنبه) با برگزاری مسابقات در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری میشود.
در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۴ کشتیگیر حضور دارند، سجاد عباسپور در دور نخست به مصاف هونگ تان از چین رفت.
عباسپور که اولین تجربه خود در بازیهای آسیایی را پشت سر می گذارد، در یک مبارزه سخت و حساس موفق شد ۵-۳ از سد کشتی گیر چینی عبور کند و راهی یکچهارم نهایی شود.
عباسپور در دور یک چهارم نهایی با سومیت از هند روبهرو خواهد شد.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
اولین برد کشتی فرنگی در روز دوم؛ عباسپور به یکچهارم نهایی رسید
دومین روز مسابقات کشتی فرنگی در بازی های آسیایی با پیروزی عباسپور و صعود او به مرحله یک چهارم آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی بازی های آسیایی که از دیروز(چهارشنبه) در شهر ناگویا کشور ژاپن آغاز شده بود، امروز(پنجشنبه) با برگزاری مسابقات در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری میشود.
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