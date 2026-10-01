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۹ مهر ۱۴۰۵، ۵:۰۹

بغداد: پایان مأموریت ائتلاف به معنای پایان همکاری با کشورهای دوست نیست

بغداد: پایان مأموریت ائتلاف به معنای پایان همکاری با کشورهای دوست نیست

وزارت خارجه عراق اعلام کرد: پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به معنای پایان همکاری‌های امنیتی با کشورهای دوست نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: پایان رسمی مأموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور به معنای پایان همکاری بغداد با کشورهای دوست نیست و همکاری‌های امنیتی همچنان بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل به حاکمیت ملی ادامه خواهد داشت.

وزارت خارجه عراق افزود: پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، آغاز مرحله‌ای جدید برای عراق است که در آن بغداد مسئولیت تأمین امنیت و ثبات خود را بر عهده می‌گیرد.

بر اساس این بیانیه، همکاری‌های امنیتی با کشورهای دوست در زمینه‌هایی از جمله آموزش و ارتقای توانمندی‌ها ادامه خواهد داشت و این همکاری‌ها به تقویت امنیت و ثبات و حمایت از تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد.

تاکید «الزیدی» بر ضرورت آغاز مرحله‌ای جدید در عراق

«علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق بر ضرورت آغاز مرحله‌ای جدید در این کشور و پایان دادن به تبدیل شدن عراق به عرصه‌ای برای درگیری‌های دیگران تأکید کرد.

الزیدی گفت: «بیایید عهدی جدید را اعلام کنیم که در آن عراق از میدانی برای درگیری‌ها به وطنی تبدیل شود که تصمیم خود را می‌گیرد و از سرزمین و حاکمیت خود دفاع می‌کند.»

نخست‌وزیر عراق افزود: «عراقی‌ها بهای سنگینی از سال‌های صبر خود پرداختند و تعداد سلاح‌ها در کشورمان افزایش یافت تا جایی که عراق به عرصه‌ای برای دیگران تبدیل شد.»

وی همچنین از مرجعیت عالی در نجف اشرف به دلیل موضع قاطع آن در دفاع از عراق و مردم این کشور قدردانی کرد.

کد مطلب 6964228

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      1 1
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      ازیدی چون از شر داعش و آمریکا تا حدودی خلاص شده یادش رفته که ایران و مقاومت نبود باید الان بغل داعشیها پرورش می یافت. ایران خالصانه کمکش کرد در داعش.
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      1 1
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      زیدی سردار سلیمانی ودلاور مردان ایرانی شما را ازدست داعش آزاد کردند
    • علیزاده IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      1 0
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      آقای الزیدی ما ایرانیها هم برای برادران خود در کشور عراق بهای سنگین دادیم وشما را از شر آمریکا وداعش نجات دادیم.روزی داعش دست ساخته آمریکا ۴۸ ساعتها از موصل به بغداد رسید اما به گفته آقای المالکی که نخست وزیر بود آمریکاییها حاضر نشدند یک پرواز شناسایی بدهند تا ببینید چه خبر است.انوقت سردار بزرگ ایرانی شهید سلیمانی رسید و خط سوم بغداد را احداث وبغداد را نجات داد تا تو اکنون نخست وزیرش باشی و به دستور همان آمریکا راه های ما را ببندی.

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