به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیان مهر در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیتهای غیرقانونی، یک متهم که در حوزه شکار و زندهگیری پرندگان فعالیت داشت، شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی طی یک عملیات فرد مذکور را حین شکار دستگیر و در بازرسی از وی، ۱۰ قطعه پرنده زینتی و کمیاب از نوع «سهرۀ طلایی» کشف شد.
فرمانده انتظامی خرمآباد، تصریح کرد: پرندگان کشفشده برای رهاسازی در طبیعت به اداره حفاظت محیطزیست تحویل و متهم نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
سرهنگ کیان مهر با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق و خریدوفروش غیرمجاز گونههای جانوری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
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