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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

قلم خبرنگار امانت و اعتماد مردم سرمایه اوست

قلم خبرنگار امانت و اعتماد مردم سرمایه اوست

سرعین - امام جمعه سرعین با تأکید بر جایگاه خبرنگاران در جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن گفت: خبرنگار متعهد باید با تقوا، امانت‌داری و راستی‌آزمایی، واقعیت‌ها را به مردم منتقل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیرعلی‌پور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سرعین با اشاره به حضور حدود نیم‌میلیون مسافر در این شهر اظهار کرد: نیم‌میلیون مسافر مهمان شهری شدند که جمعیت آن تنها حدود پنج هزار نفر است و این رقم نشان می‌دهد چه بار سنگینی در ایام پرتردد بر دوش این دیار بوده است.

وی با استناد به حدیث پیامبر اکرم(ص) درباره گرامی‌داشت مهمان، از مردم و اهالی مهمان‌نواز سرعین قدردانی کرد و افزود: مردم سرعین عملاً این حدیث را به تصویر کشیدند و با مهمان‌نوازی شایسته، میزبان خیل عظیم مسافران بودند.

امام جمعه سرعین همچنین از مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، پلیس راهور، عوامل امنیتی و مجموعه‌های خدماتی که برای تأمین امنیت و ارائه خدمات به مسافران تلاش کردند، تشکر کرد.

حجت‌الاسلام شیرعلیپور این حضور گسترده مسافران را نشانه‌ای از امنیت و سرزندگی کشور دانست و گفت: این امنیت و آرامش محصول تصادف نیست و از برکات انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است.

امام جمعه سرعین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن گفت: امروز دشمن تنها با سلاح و تجهیزات نظامی وارد میدان نمی‌شود، بلکه با خبر، تصویر، تحلیل، شایعه و روایت تلاش می‌کند واقعیت‌ها را تحریف و امید مردم را تضعیف کند.

حجت الاسلام شیرعلیپور خبرنگاران متعهد را در خط مقدم جنگ شناختی و رسانه‌ای توصیف کرد و گفت: در کنار رزمنده‌ای که با سلاح از مرزهای کشور دفاع می‌کند، خبرنگار متعهد نیز در خط مقدم جنگ رسانه‌ای و شناختی ایستاده و می‌تواند یکی از برجسته‌ترین مصادیق جهاد تبیین باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تقوا و امانت‌داری در انتشار اخبار بیان کرد: خبرنگار باید پیش از انتشار خبر، آن را بررسی و راستی‌آزمایی کند؛ چراکه قلم، تصویر و اعتماد مردم امانت است.

امام جمعه سرعین همچنین خبرنگار را تنها ناقل خبر ندانست و خاطرنشان کرد: خبرنگار صدای مردم و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است و باید مطالبات مردم را به مسئولان منتقل کند.

کد مطلب 6916211

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