قلم خبرنگار امانت و اعتماد مردم سرمایه اوست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیرعلی‌پور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سرعین با اشاره به حضور حدود نیم‌میلیون مسافر در این شهر اظهار کرد: نیم‌میلیون مسافر مهمان شهری شدند که جمعیت آن تنها حدود پنج هزار نفر است و این رقم نشان می‌دهد چه بار سنگینی در ایام پرتردد بر دوش این دیار بوده است.

وی با استناد به حدیث پیامبر اکرم(ص) درباره گرامی‌داشت مهمان، از مردم و اهالی مهمان‌نواز سرعین قدردانی کرد و افزود: مردم سرعین عملاً این حدیث را به تصویر کشیدند و با مهمان‌نوازی شایسته، میزبان خیل عظیم مسافران بودند.

امام جمعه سرعین همچنین از مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، پلیس راهور، عوامل امنیتی و مجموعه‌های خدماتی که برای تأمین امنیت و ارائه خدمات به مسافران تلاش کردند، تشکر کرد.

حجت‌الاسلام شیرعلیپور این حضور گسترده مسافران را نشانه‌ای از امنیت و سرزندگی کشور دانست و گفت: این امنیت و آرامش محصول تصادف نیست و از برکات انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است.

امام جمعه سرعین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن گفت: امروز دشمن تنها با سلاح و تجهیزات نظامی وارد میدان نمی‌شود، بلکه با خبر، تصویر، تحلیل، شایعه و روایت تلاش می‌کند واقعیت‌ها را تحریف و امید مردم را تضعیف کند.

حجت الاسلام شیرعلیپور خبرنگاران متعهد را در خط مقدم جنگ شناختی و رسانه‌ای توصیف کرد و گفت: در کنار رزمنده‌ای که با سلاح از مرزهای کشور دفاع می‌کند، خبرنگار متعهد نیز در خط مقدم جنگ رسانه‌ای و شناختی ایستاده و می‌تواند یکی از برجسته‌ترین مصادیق جهاد تبیین باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تقوا و امانت‌داری در انتشار اخبار بیان کرد: خبرنگار باید پیش از انتشار خبر، آن را بررسی و راستی‌آزمایی کند؛ چراکه قلم، تصویر و اعتماد مردم امانت است.

امام جمعه سرعین همچنین خبرنگار را تنها ناقل خبر ندانست و خاطرنشان کرد: خبرنگار صدای مردم و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است و باید مطالبات مردم را به مسئولان منتقل کند.