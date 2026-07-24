تنگه هرمز آبراه حیاتی و میراث ملی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد شیرعلیپور در خطبههای نماز جمعه شهرستان سرعین، با اشاره به جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: این جنگ با وجود هزینهها و آسیبهای فراوان، دستاوردهای راهبردی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته است.
وی افزود: دستاوردهای میدانی، خنثیسازی محاصره دریایی، فرسایش توان نظامی آمریکا در منطقه و تثبیت نفوذ محور مقاومت از لبنان تا یمن، از جمله مواردی است که نشاندهنده جایگاه ایران در معادلات جدید منطقهای است.
امام جمعه سرعین با اشاره به جنگ شناختی و عملیات ادراکی دشمن، گفت: دشمن تلاش میکند با مهندسی معکوس واقعیت، نسبت به دستاوردهای ایران تردید ایجاد کرده و جمهوری اسلامی را آغازگر جنگ معرفی کند؛ از این رو مردم بصیر و آگاه باید با تبیین واقعیتها، در برابر جنگ روانی دشمن ایستادگی کنند.
حجت الاسلام شیرعلیپور با تأکید بر ضرورت افشای بدعهدیهای آمریکا، ادامه داد: تاریخ نشان داده است که آمریکا بارها تعهدات خود را نقض کرده و ملت ایران نباید با فراموشی تاریخ، تحت تأثیر روایتهای رسانههای معاند قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نباید میدان و دیپلماسی را از یکدیگر جدا کرد، عنوان کرد: دست برتر ایران در عرصه مذاکرات، نتیجه اقتدار و توانمندیهای میدانی و دفاعی کشور است و این دو عرصه باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
امام جمعه سرعین همچنین با تأکید بر حمایت از مسئولان کشور گفت: مسئولان اجرایی، حاکمیتی، دیپلماسی و فرماندهان نظامی کشور در مسیر خدمت و جهاد تلاش میکنند و باید مراقب باشیم رفتار یا سخنی از سوی ما موجب تضعیف روحیه آنان و تقویت اهداف روانی دشمن نشود.
حجت الاسلام شیرعلیپور با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و وحدت سرزمینی کشور، تصریح کرد: مردم بصیر و ولایی استان اردبیل و شهرستان سرعین تأکید دارند که جنوب، شمال، شرق و غرب کشور متعلق به یک ملت و سرزمین واحد است و هیچگونه جدایی در میان مردم ایران معنا ندارد.
امام جمعه سرعین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بیمارستان ۳۲ تختخوابی این شهرستان، از تلاشها و پیگیریهای مسئولان شهرستان، فرماندار، شهرداری و شورای اسلامی شهر و بهویژه پیگیریهای مجدانه نماینده مردم منطقه و نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدردانی کرد.
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