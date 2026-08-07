گردشگری شهرستان سرعین باید از حالت فصلی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد شیرعلیپور در خطبههای نماز جمعه شهرستان سرعین، با اشاره به ضرورت مدیریت متوازن گردشگری در این شهرستان اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای سرعین، مدیریت نامتوازن گردشگری است؛ بهگونهای که در فصلهای اوج سفر، حجم بالای مسافران موجب ترافیک سنگین، کمبود پارکینگ و فشار بر زیرساختهای شهری میشود و در مقابل، در فصول کممسافر، بسیاری از کسبوکارها با رکود اقتصادی مواجه میشوند.
وی افزود: مدیریت شهری و شهرستانی باید با برنامهریزی دقیق و مطالعات کارشناسی، سرعین را به سمت توازن گردشگری هدایت کند و نگاه خود را از فصلی بودن به چهارفصل بودن تغییر دهد.
امام جمعه شهرستان سرعین با بیان اینکه این شهرستان نباید فقط مقصد سفرهای تابستانی باشد، تصریح کرد: با برگزاری جشنوارههای فرهنگی، رویدادهای ورزشی، برنامههای مناسبتی و تبلیغات گسترده در سطح ملی و بینالمللی، میتوان جریان سفر را در طول سال توزیع کرد.
حجتالاسلام شیرعلیپور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مناطق پیرامونی سرعین گفت: نباید همه ظرفیت گردشگری را در یک نقطه متمرکز کنیم؛ چراکه اطراف سرعین سرشار از جاذبههای طبیعی و روستاهای دیدنی است که میتوانند بخشی از بار گردشگری را به دوش بکشند.
وی ادامه داد: معرفی و توسعه این مناطق علاوه بر کاهش ازدحام در مرکز شهر، موجب تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای جدید برای ساکنان منطقه خواهد شد.
امام جمعه سرعین در پایان با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم (ص) مبنی بر «کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»، بر مسئولیت مدیران در قبال برنامهریزی صحیح و آیندهنگر برای توسعه پایدار شهرستان تأکید کرد.
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