کسب رتبه اول کشوری استان اردبیل در مصرف بهینه آب 

به گزارش خبرنگار مهر، علیحسین احدیعالی، بهمناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل اظهار کرد: خدا را شاکرم که امروز توفیق خدمت به شما عزیزان در خبرگزاری مهر را دارم. ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را گرامی میدارم؛ هرچند به دلیل حضور در جلسهای در تهران، دیر به جمع شما رسیدم، اما این تأخیر مانع از آن نشد که مراتب تبریک و قدردانی خود را به دوستان خبرنگاری که رسالت روشنگری و مطالبهگری را در جامعه بر عهده دارند، ابراز نکنم. این عزیزان هستند که شفافیت میآفرینند و عملکرد مدیران را به مردم بازتاب میدهند و نظرات مردم را به مدیران منتقل میکنند.
وی افزود: جهاد کشاورزی نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند؛ در کنار امنیت نظامی و سلامت، امنیت غذایی از اولویتهای اساسی است. در جنگ ترکیبی اخیر، خوشبختانه با تلاش شبانهروزی همکاران، خللی در معیشت و سفره مردم ایجاد نشد. اخیراً نیز در جلسهای با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی، عملکرد استانها مورد ارزیابی قرار گرفت و از سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بهعنوان دستگاهی با عملکرد قابلقبول تقدیر شد.
تولید محصولات کشاورزی بسیار مطلوب
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در خصوص عملکرد بخش کشاورزی استان گفت: سال ۱۴۰۴، علیرغم چالشهای موجود، به لطف الهی و بارندگیهای بهموقع و کافی، تولید محصولات کشاورزی بسیار مطلوب بود و بهطور متوسط بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید داشتیم. بهعنوان مثال، در محصول راهبردی گندم، امسال نزدیک به ۵۵۰ هزار تن تولید داشتیم که از این میزان، ۳۵۰ هزار تن خرید تضمینی و در انبارها و سیلوهای استان و نیز سایر نقاط کشور ذخیرهسازی شد تا انشاءالله در تأمین آرد و گندم با مشکلی مواجه نباشیم.
تعریف کانالهای جدید وارداتی
احدی عالی ادامه داد: در بخش تولیدات دامی نیز با وجود وابستگی به واردات نهادهها، با سیاستگذاری مناسب و تعریف کانالهای جدید وارداتی، هیچ مشکلی در تأمین نهاده نداریم و انشاءالله نخواهیم داشت. بهطوری که در تیرماه، میزان جوجهریزی استان حدود دو برابر خردادماه بوده و به بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه رسیده است که نشان میدهد در سه تا چهار ماه آینده در تأمین گوشت سفید نیز با مشکل مواجه نخواهیم بود.
کسب رتبه اول کشوری در استفاده بهینه از آب
وی افزود: خبر خوش دیگر اینکه در سال جاری، علیرغم نوسانات موجود، در حوزه زیرساختها نیز تلاش کردیم کارنامه قابلقبولی ارائه دهیم. در کنار پروژه بزرگ اراضی پایاب سد خداآفرین به مساحت ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار، در بحث اراضی خرد نیز موفق به کسب رتبه اول کشوری در استفاده بهینه از آب شدیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در زمینه سرمایهگذاری نیز با توجه به اینکه سهم بخش کشاورزی استان در سالهای گذشته ۱۸ درصد بود، تلاش کردیم این سهم را افزایش دهیم.
وی افزود: در سفر رئیسجمهور به استان و همایش سرمایهگذاری، ۲۸ تفاهم نامه امضا شد که از این تعداد، ۱۴ مورد به مرحله عقد قرارداد و شروع عملیات رسیده و بقیه نیز در دست پیگیری است. امیدواریم به زودی شاهد ورود این طرحها به مرحله تولید باشیم و سهم بخش کشاورزی در سرمایهگذاری استان افزایش یابد.
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