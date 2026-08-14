واژگونی خودروی سوخت‌ بر در محور ریگان– ایرانشهر ۲ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عارفی نیا، پیش از ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: شب گذشته در محور ریگان–ایرانشهر و در محدوده پل هشتصد متری، یک دستگاه وانت تویوتا سوخت‌ بر به دلایل نامشخص از مسیر خود منحرف و واژگون شد.

وی افزود: پس از اعلام وقوع حادثه، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و بررسی وضعیت سرنشینان خودرو انجام شد.

وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودروی سوخت‌بر جان خود را از دست دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ریگان گفت: جزئیات بیشتر درباره علت دقیق واژگونی خودرو و هویت جان‌ باختگان پس از بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد.

گفتنی است محور ریگان–ایرانشهر یکی از مسیرهای پرتردد جنوب شرق کشور است که وقوع حوادث رانندگی در آن، ضرورت توجه بیشتر به ایمنی تردد و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را دوچندان می‌کند.