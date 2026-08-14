  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

واژگونی خودروی سوخت‌ بر در محور ریگان– ایرانشهر ۲ کشته برجا گذاشت

واژگونی خودروی سوخت‌ بر در محور ریگان– ایرانشهر ۲ کشته برجا گذاشت

ریگان- رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ریگان از جان‌باختن دو نفر در پی واژگونی یک دستگاه وانت تویوتا سوخت‌ بر در محور ریگان–ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عارفی نیا، پیش از ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: شب گذشته در محور ریگان–ایرانشهر و در محدوده پل هشتصد متری، یک دستگاه وانت تویوتا سوخت‌ بر به دلایل نامشخص از مسیر خود منحرف و واژگون شد.

وی افزود: پس از اعلام وقوع حادثه، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و بررسی وضعیت سرنشینان خودرو انجام شد.

وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودروی سوخت‌بر جان خود را از دست دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ریگان گفت: جزئیات بیشتر درباره علت دقیق واژگونی خودرو و هویت جان‌ باختگان پس از بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد.

گفتنی است محور ریگان–ایرانشهر یکی از مسیرهای پرتردد جنوب شرق کشور است که وقوع حوادث رانندگی در آن، ضرورت توجه بیشتر به ایمنی تردد و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را دوچندان می‌کند.

کد مطلب 6916225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه