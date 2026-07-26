تصادفات درون‌ شهری استان کرمان در تیرماه ۴۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با همکاری شهروندان و نهادهای ذیربط در حوزه مدیریت ترافیک، میزان تصادفات شهری در ماه تیر ماه با کاهش ۴۸ درصدی روبهرو بوده است.
وی در ادامه با ارائه جزئیات آماری از جانباختگان تصادفات شهری افزود: از مجموع تلفات رانندگی در این بازه زمانی، ۸۶ درصد مرد و ۱۴ درصد زن بودهاند.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس دادههای موجود، ۷۹ درصد این حوادث در معابر اصلی و ۲۱ درصد در محل تقاطعها رخ داده است.
سرهنگ رضایی، با تحلیل ردههای سنی و بازههای زمانی وقوع حوادث، اعلام کرد: بیشترین آسیبپذیری در رده سنی ۱۳ تا ۱۹ سال مشاهده شده و بازه زمانی ۸ تا ۱۲ صبح، بیشترین میزان وقوع تصادفات را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: نیمی از جانباختگان در محل حادثه و نیمی دیگر به دلیل شدت جراحات، در مراکز درمانی جان خود را از دست دادهاند.
رئیس پلیس راهور استان کرمان در بررسی عوامل منجر به تصادف، «عدم توجه به مسیر» را با ۳۶ درصد و «ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه» را با ۲۱ درصد، اصلیترین دلایل وقوع حوادث در تیرماه برشمرد.
رضایی، تأکید کرد: عواملی همچون سرعت غیر مجاز و حواس پرتی ناشی از استفاده از تلفن همراه، از جمله عوامل اصلی در بروز این تصادفات بودهاند.
نظر شما