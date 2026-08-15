کمک غیرنقدی ۱۷ میلیارد تومانی کرمانی ها به پویش «جبهه مردمی ایران ما»

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، گفت: تعداد ۶٣۴ عضو داوطلب این جمعیت با حضور در تجمعات مردمی شبانه در میادین با برپایی ۵٢ پایگاه در شعب و خانه های هلال، موفق به جمع آوری اقلام غیرنقدی از قبیل مواد غذایی، پوشاک و لوازم زیستی به ارزش ١٧ میلیارد و ٣۵٠ میلیون تومان شدند که در مناطق جنوبی کشور در بین رزمندگان و نگهبانان وطن توزیع شده است.

وی با اشاره به جذب عضو داوطلب در قالب «پویش مردمی ایران ما» افزود: هم چنین در این پویش شماره حساب های اهدایی کمک های نقدی مردمی نیز به مراجعه کنندگان اعلام شده است.