گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام زنگنه در خطبههای این هفته نماز جمعه ضیاءآباد با تبریک حلول ماه ربیعالاول اظهار کرد: یکی از مناسبتهای مهم این ماه، هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه است که در جریان آن، امیرالمؤمنین(ع) در لیلةالمبیت در بستر پیامبر(ص) خوابید و جان خود را برای حفظ اسلام به خطر انداخت.
وی افزود: آیه ۲۰۷ سوره بقره در شأن این فداکاری نازل شده است و موضوع فضیلت امیرالمؤمنین(ع) در لیلةالمبیت از مسائلی است که در منابع شیعه و اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است.
امام جمعه موقت ضیاءآباد با اشاره به آغاز قیام توابین در سال ۶۵ هجری قمری ادامه داد: قیام توابین یکی از درسهای مهم تاریخ عاشورا است و نشان میدهد که انسان باید در زمان مناسب تصمیم بگیرد و به امام زمان خود لبیک بگوید.
زنگنه تصریح کرد: اگر توابین در زمان خود به امام حسین(ع) لبیک میگفتند و در کنار ایشان قرار میگرفتند، شاید حادثه کربلا به این شکل اتفاق نمیافتاد؛ بنابراین یکی از درسهای مهم عاشورا، شناخت زمان و عمل بهموقع است.
وی همچنین با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: آزادگان سرافراز ایران اسلامی سالها در اسارت رژیم بعث عراق مقاومت کردند و باید یاد و خاطره این مجاهدتها همواره زنده نگه داشته شود.
امام جمعه موقت ضیاءآباد از اقدامات دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای مقابله با سرقت از باغها در منطقه قدردانی کرد و گفت: برخورد با سارقان و مالخران باید با جدیت ادامه پیدا کند تا امنیت و آرامش مردم حفظ شود.
وی همچنین با اشاره به برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی در ضیاءآباد، خواستار توجه بیشتر دستگاههای مسئول به موضوعاتی از جمله رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی و رسیدگی به مطالبات مردم شد.
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جنگ اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران در این جنگ پیروز شد و دشمنان به اهداف خود دست پیدا نکردند.
وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در محاسبات خود درباره جمهوری اسلامی ایران دچار اشتباه شدند و نتیجه این جنگ، افزایش قدرت و نفوذ منطقهای ایران بود.
امام جمعه موقت ضیاءآباد با تأکید بر ضرورت حضور مردم در صحنه اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات و دفاع از اسلام و وطن یک وظیفه مهم است و حضور مردم در میدان میتواند موجب دلگرمی جبهه مقاومت و تقویت روحیه عمومی جامعه شود.
زنگنه ادامه داد: مسئولان و روحانیون نیز باید در کنار مردم حضور داشته باشند؛ چراکه حضور آنان در اجتماعات مردمی موجب دلگرمی مردم و نشاندهنده همراهی مسئولان با جامعه است.
وی حفظ وحدت و همدلی را از دیگر وظایف مهم جامعه دانست و گفت: وحدت به معنای کنار گذاشتن اصول نیست، بلکه همه باید به اصول بازگردند و بر مبنای اصول مشترک حرکت کنند.
امام جمعه موقت ضیاءآباد با اشاره به مواضع مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: پیروی از رهنمودهای رهبر انقلاب باید محور وحدت جامعه باشد و تجربه نشان داده است که اعتماد به آمریکا سرابی بیش نیست.
زنگنه خاطرنشان کرد: ملت ایران باید با حفظ وحدت، هوشیاری و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کند.
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