محمدی: گفتمان ایستادگی و مقاومت باید در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: ممکن است یک ملت سال‌ها برای تحقق آرمان‌های خود سختی و رنج متحمل شود و در این مسیر ۲۳۰ هزار شهید تقدیم کند؛ همان‌گونه که استان اصفهان نیز ۲۴ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: اگر جامعه در برابر ترویج بی‌حیایی، بی‌عفتی و بی‌غیرتی مراقبت نکند، ممکن است دستاوردهایی را که با تحمل دشواری‌های فراوان به دست آورده است، از دست بدهد؛ ازاین‌رو تقوای فردی و اجتماعی را باید به‌منزله نگهبانی از ارزش‌ها و دستاوردهای جامعه دانست.

گفتمان وادادگی و بازندگی خطرناک است

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به آنچه دو گفتمان خطرناک در کشور خواند، بیان کرد: نخستین گفتمان، «وادادگی» است که نسخه واگذاری همه داشته‌ها را برای رسیدن به آسایش تجویز می‌کند و موضوعاتی همچون برجام، سیاست‌های منطقه‌ای و تنگه هرمز را در همین چارچوب مورد توجه قرار می‌دهد.

محمدی ادامه داد: دومین گفتمان، «بازندگی» است که با ایجاد یأس و ناامیدی، چنین القا می‌کند که همه‌چیز از دست رفته و خون شهدا به هدر رفته است؛ در حالی که هر دو گفتمان در راستای خواسته دشمن قرار دارد و برای کشور خطرناک است.

وی تصریح کرد: گفتمان اصلی و اصیل انقلاب اسلامی، «گفتمان ایستادگی، مقاومت و روایت فتح و پیروزی» است؛ گفتمانی که مردم نیز آن را در صحنه‌های مختلف فریاد می‌زنند و باید با قدرت بر آن پافشاری کرد.

دشمنی آمریکا با ایران به پیش از انقلاب بازمی‌گردد

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران از زمان سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق آغاز شد و این دشمنی مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیست.

محمدی افزود: ملت ایران همچنان در برابر آمریکا ایستادگی خواهد کرد و مسیر مقاومت در برابر سیاست‌ها و اقدامات این کشور را ادامه خواهد داد.

وی همچنین از مردم عراق، نیروهای حشد شعبی و مجموعه نیروهای امنیتی دو کشور برای میزبانی و برگزاری مراسم اربعین قدردانی کرد و گفت: مردم عراق در ماه‌های محرم و صفر دو حماسه بزرگ آفریدند و خانه‌ها و دل‌های خود را به روی زائران امام حسین (ع) گشودند.

محمدی ادامه داد: این میزبانی گسترده، جلوه‌ای از پیوند عمیق دو ملت و ارادت آنان به اهل‌بیت (ع) بود و زمینه برگزاری باشکوه یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات دینی جهان را فراهم کرد.

ادبیات بازدارندگی باید تقویت شود

امام‌جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت پیگیری خون شهدا اظهار کرد: ملت ایران مطالبه انتقام خون همه شهدا، از شهید قاسم سلیمانی تا شهدای مینا، ناو دنا و لامرد را فراموش نخواهد کرد.

وی گفت: از مسئولان و نیروهای مسلح انتظار می‌رود ادبیات انتقام و پاسخ‌گویی به دشمنان را تقویت کنند، زیرا این رویکرد می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای عدالت، تأمین امنیت پایدار و افزایش قدرت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدهای دشمنان باشد.

مساجد به سنگرهای فرهنگی و انقلابی تبدیل شوند

محمدی با گرامیداشت روز جهانی مسجد و سالروز هجرت پیامبر اکرم (ص)، به جایگاه مسجد در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: نخستین نهادی که پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت تشکیل داد، مسجد بود و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و نقش محوری این نهاد در شکل‌گیری و هدایت جامعه اسلامی است.

وی با بیان اینکه مسجد سنگر است، افزود: دشمنان به‌خوبی می‌دانند که از چه مراکزی آسیب می‌بینند؛ به همین دلیل در غزه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مسجد را تخریب کردند.

امام‌جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: در ایران نیز دشمن به‌دنبال تضعیف جایگاه مساجد است؛ بنابراین باید با فراهم کردن زمینه حضور گسترده جوانان و نوجوانان، مساجد را به کانون‌های فعال فرهنگی، اجتماعی و انقلابی تبدیل کنیم.

محمدی نماز جمعه را نیز یک قرارگاه توصیف کرد و گفت: تقویت هم‌زمان سنگر مسجد و قرارگاه نماز جمعه می‌تواند به اعتلای فرهنگ ایمان، بصیرت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک کند.

به گزارش مهر، سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان، این هفته با صدور حکمی حسین محمدی را به‌عنوان امام‌جمعه موقت اصفهان منصوب کرد.