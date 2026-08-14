امام جمعه گیلانغرب: دشمن روی نارضایتی اقتصادی مردم حساب باز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گیلانغرب با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه، اظهار کرد: امروز دشمن علاوه بر تقابل نظامی، روی مسائل اقتصادی و اختلافات سیاسی و اجتماعی داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده است.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های موجود را به عاملی برای ایجاد آشوب تبدیل کند و از سوی دیگر با دامن‌زدن به اختلافات میان جریان‌های سیاسی، انسجام و اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.

امام جمعه گیلانغرب با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان، گفت: دشمن در تلاش است جامعه را درگیر منازعات اجتماعی و سیاسی همراه با خشونت کند و هر دو جریان افراطی، چه کسانی که راه‌حل مشکلات را در تسلیم در برابر غرب می‌دانند و چه افرادی که به دنبال رفتارهای تند و خشونت‌آمیز هستند، می‌توانند به انسجام جامعه آسیب بزنند.

حجت‌الاسلام ساداتی تصریح کرد: کسانی که رهبری را قبول دارند و سخنان ایشان را فصل‌الخطاب می‌دانند، باید به توصیه رهبر انقلاب درباره حفظ انسجام و برجسته نکردن نقاط ضعف توجه کنند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به عاملی برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود، از مسئولان خواست مطالبات مردم و به‌ویژه کشاورزان را پیگیری کنند و افزود: مسئولان باید مشکلات اقتصادی را که می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی شود، با جدیت مدیریت کنند و اجازه ندهند مسائل معیشتی به بحران اجتماعی تبدیل شود.

امام جمعه گیلانغرب همچنین با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا در منطقه گفت: تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکار شدن نیروها می‌تواند فشار مضاعفی بر مردم وارد کند، بنابراین از نماینده مردم، استاندار و مسئولان انتظار می‌رود مشکلات واحدهای تولیدی را پیگیری و زمینه تداوم فعالیت آنها را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام ساداتی با گرامیداشت سالروز پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه اظهار کرد: تجربه مقاومت نشان داده است که معادلات قدرت تنها بر اساس تجهیزات و امکانات مادی تعیین نمی‌شود و ایمان، مقاومت و حضور مردم نیز در پیروزی جبهه حق نقش اساسی دارد.

وی افزود: پیروزی‌های حزب‌الله، مقاومت فلسطین، انصارالله یمن و همچنین ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس و دیگر میدان‌ها، نمونه‌هایی از نقش ایمان و اراده مردم در برابر قدرت‌های بزرگ است.

امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران مربوط به دوران جمهوری اسلامی نیست و دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد نشان می‌دهد که سیاست فشار و مداخله در امور داخلی ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به موضوع جدایی بحرین از ایران در دوره پهلوی نیز اظهار کرد: این رخداد یکی از نمونه‌های تاریخی دخالت قدرت‌های خارجی در سرنوشت کشور است و نباید با تحریف تاریخ، واقعیت‌های آن نادیده گرفته شود.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به کشور، مقاومت آنان را بخشی از افتخارات ملت ایران دانست و افزود: آزادگان در دوران اسارت نیز با ایستادگی، عزت و مقاومت، از ارزش‌های اسلامی و ملی دفاع کردند.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه با اشاره به چهلمین روز خاکسپاری امام شهید، بر حضور گسترده مردم در اجتماعات «نحن المنتقمون» تأکید کرد و گفت: باید موضوع خون‌خواهی شهدای کشور، از مردم و کودکان گرفته تا دانشمندان، نیروهای مسلح و رهبر شهید، در عرصه بین‌المللی پیگیری شود.

حجت‌الاسلام ساداتی خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی کشور باید از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران استفاده کند و اجازه ندهد خون شهدای کشور به فراموشی سپرده شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اهمیت شناخت امام زمان(عج) گفت: انتظار واقعی این است که انسان در دوران غیبت، رفتار و اعمال خود را با رضایت حجت خدا تطبیق دهد و منتظر ظهور، مسئولیت‌های اجتماعی و دینی خود را کنار نگذارد.

امام جمعه گیلانغرب در پایان با تأکید بر ضرورت تقوا و عمل به دستورات الهی، اظهار کرد: راه رستگاری و پیروزی، تقوا و بندگی خداوند است و باید از سرمایه عمر برای انجام اعمال صالح و خدمت به مردم استفاده کرد.