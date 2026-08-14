به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین رضاپور در خطبههای نماز جمعه این هفته جوادآباد با اشاره به مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: تحریمها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد در مشکلات اقتصادی کشور تأثیر دارند و بخش عمده راهکارها در اصلاح سیاستهای داخلی نهفته است.
وی افزود: اصلاح سیاستهای بانک مرکزی و بودجهای میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشد.
امام جمعه جوادآباد با رد برخی ادعاها درباره وقوع ابرتورم در کشور گفت: اگرچه ایران با تورم شدید مواجه است، اما شرایط فعلی با تعریف ابرتورم فاصله دارد.
رضاپور ادامه داد: طبق تعریف صندوق بینالمللی پول، ابرتورم زمانی رخ میدهد که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد عبور کند و در حال حاضر چنین وضعیتی در کشور وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و این واقعه را نمونهای از دشمنی آمریکا با ایران دانست.
امام جمعه جوادآباد تصریح کرد: در زمان وقوع کودتای ۲۸ مرداد نه سفارت آمریکا اشغال شده بود و نه شعار مرگ بر آمریکا مطرح میشد، اما آمریکا در طراحی و اجرای این کودتا نقش داشت.
رضاپور همچنین با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه اظهار داشت: تجربه نشان داده است که هزینه سازش با آمریکا بیش از مقاومت در برابر زیادهخواهیهای این کشور است.
وی در پایان بر ضرورت اتکا به ظرفیتهای داخلی و تداوم مسیر مقاومت برای عبور از مشکلات تأکید کرد.
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