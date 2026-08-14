امام جمعه آرادان: اتحاد در سایه ولایت مسیر پیروزی نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل شریفینیا در خطبههای نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحبالزمان(عج)، با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در مسیرهای مختلف، جنایتی بزرگ انجام داده و رهبر انقلاب را به شهادت رساندند، اظهار کرد: دشمن تصور میکرد با این اتفاق همه چیز در کشورمان تمام میشود.
وی با بیان اینکه دشمن امیدوار بود برخی مردم به خیابانها بیایند، افزود: دشمن باز هم کور خواند و باید بداند که خداوند متعال حافظ انقلاب است.
امام جمعه آرادان با بیان اینکه همانطور که خداوند پیامبر(ص) را حفظ کرد، این انقلاب را نیز حفظ میکند، تأکید کرد: هشت سال آمریکای جنایتکار و غرب ستمگر و ظالم و ارتجاع خائن، جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما خداوند رزمندگان را با وجود برخورداری از سلاحهای معمولی در برابر جنگافزارهای مدرن، به پیروزی رساند.
شریفینیا با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بیان کرد: خداوند اراده کرد که بر سر آمریکا، اسرائیل و دشمنان بکوبد و ایران و ایرانیان را زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر(عج) قرار دهد و این وعده الهی است.
وی ادامه داد: امروز فرزند بزرگوار رهبر شهید انقلاب، این فقیه عالیقدر، رهبری جامعه را برعهده دارند و همه مردم نیز پشت سر ایشان خواهند بود تا توطئههای دشمن درهم شکسته شود.
امام جمعه آرادان با بیان اینکه با اتحاد ملت بزرگ ایران و پیروی صمیمانه مسئولان نظام از ولیفقیه که تا این لحظه بسیار خوب عمل کردهاند، پیروزی نهایی نزدیک است، گفت: همه ما باید پشت سر ولیفقیه زمان خود تا پیروزی نهایی بایستیم.
شریفینیا با تأکید بر اینکه مردم در آینده نیز در برابر خیانت به نظام و انقلاب سکوت نخواهند کرد، افزود: هر کسی بخواهد خیانتی کند، مردم او را رسوا و افشا خواهند کرد؛ همانطور که بنیصدرها در این کشور رسوا شدند، خائنان نیز رسوا خواهند شد.
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