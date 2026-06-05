تقدیر امام جمعه آرادان از حماسه غدیری ملت؛ «ولایت» نخ تسبیح انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه نیمه خرداد ماه سال جاری در مسجد صاحب الزمان عجل الله آرادان از حضور باشکوه مردم ولایتمدار سراسر ایران در رویداد بزرگ مهمونی کیلومتری غدیر تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه خداوند متعال بهترین‌ها را نصیب ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی قرار دهد بیان کرد: حضور دشمن شکن مردم در مهمونی عید سعید غدیر نشانه ولایتمداری مردم است.

امام جمعه آرادان مردم ایران را ملتی صبور شکور بصیر و آگاه توصیف کرد و بیان داشت: مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی یک بار دیگر حماسه حضور را به منسه ظهور رساندند.

شریفی‌نیا ضمن قدردانی از برگزارکنندگان مراسم بزرگ عید سعید غدیر در شهرستان آرادان از حضور مردم غیور و ولایی این شهرستان در رویداد مهمانی کیلومتری غدیر قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه مردم آرادان با این حضور تاریخی ولایتمداری خود را ثابت کردند افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اگر امامین انقلاب اسلامی در میان ما نیستند پیام‌ها و سخنان گوهربار آنان در مجموعه‌ها و رسانه‌ها وجود دارد و همچنان سرلوحه امور ما قرار خواهند داشت.

امام جمعه آرادان با اشاره به مطالب بیان شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: معظم الله در پیام غدیری و ویژه ارتحال امام(ره) خود اعلام فرمودند که مهم‌ترین ویژگی امام خمینی رحمت الله علیه قیام در راه خدا بود.

شریفی نیا با بیان اینکه همین موضوع سبب شد تا جمعیت کثیری از مردم ایران اسلامی همراه ایشان شوند بیان کرد: تا به امروز شاهد هستیم که ولایت نخ تسبیح و تثبیت کننده و پشتوانه انقلاب اسلامی ایران است