«ناامیدی مردم» حربه و هدف دشمنان/ دستاوردهای انقلاب بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شریفی نیا در خطبههای نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحبالزمان (عج) ضمن اشاره به دهه مبارک فجر، بیان کرد: باید خداوند را شکر کرد که علیرغم تمام دسیسه و حیلهگری و فتنه انگیزی ها و تحریمهای استکبار بینالمللی علیه ملت ایران، امروز شاهد شکوفایی هر چه بیشتر نظام اسلامی ایران هستیم.
وی با بیان اینکه دشمنان برای محدود کردن پیام انقلاب اسلامی تلاش کردند، بیان کرد: دشمنان ۴۵ سال برای محدود کردن انقلاب در وهله اول و برای نابودی انقلاب در وهله دوم از هیچ کوششی فروگذار نکردند اما امروز در حالی چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی جشن گرفته میشود که استکبار گران روز به روز به سمت افول و غروب پیش میروند.
امام جمعه آرادان با بیان اینکه پیام ناب محمدی (ص) انقلاب به تمام دنیا صادر شده است، ابراز کرد: استکبار جهانی وقتی احساس کرد که قدرتش رو به نابودی است، فشارها را در سالهای اخیر بر ملتمان بیشتر کرده و مزدوران خود مانند داعش و سایر فرقههای انحرافی را به جان ملتهای مسلمان انداختند تا قدرت مقاومت تضعیف شود.
شریفی نیا با بیان اینکه فشارهایی که به یمن و غزه و … وارد میشود، برای جبران ضعفها و رسواییها و شکستهای استکبار گران است، ابراز کرد: امروز در آستانه سالگرد انقلاب به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمام تلاش دشمن مبتنی بر ناامید کردن مردم به ویژه جوانان است.
وی با بیان اینکه دشمن شبانه روز در حال بمباران تبلیغاتی است، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفتههای اخیر چند بار فرمودند که دشمن به دنبال القای این سوال است که چرا مردم باید در انتخابات شرکت کنند؟ لذا دشمن با ابراز خود در حال پمپاژ حس ناامیدی در جامعه است.
امام جمعه آرادان با بیان اینکه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف علمی، پزشکی، صنعتی و … قابل مقایسه با دوران طاغوت نیست، گفت: امید به زندگی در ابتدای انقلاب ۵۲ سال بود در حالی که امروز این شاخص ۷۵ سال است.
شریفی نیا با بیان اینکه ایران در ابتدای انقلاب کشوری ۳۵ میلیون نفری بود که تمام دانشجویان آن ۱۵۰ هزار نفر بود، ادامه داد: امروز صدها هزار دانشجو در رشتههای مختلف دانشگاههای کشورمان در حال تحصیل هستند مردم ما فراموش نکردهاند که در بیشتر نقاط کشور، پزشکان هندی و بنگلادشی بودند امروز برای درمان خیلی از بیماریها از کشورهای دیگر به ایران میآیند.
