غار خفاش دهلران از ارزشمندترین غارهای زیستی در سطح کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید خیر آبادی ظهر جمعه در بازدید از آثار طبیعی ملی دهلران؛ وضعیت حفاظتی و مدیریتی سه اثر طبیعی ملی شامل «غار خفاش»، «چشمههای آبگرم» و «چشمههای قیر» به طور دقیق مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت زیستی غار خفاش دهلران اظهار داشت: تعداد زیاد و تنوع گونهای خفاشهای موجود در این غار، آن را به یکی از ارزشمندترین غارهای زیستی در سطح کشور تبدیل کرده است.
خیرآبادی افزود: بر اساس مطالعات تخصصی فون و فلور، بررسیهای زمینشناسی و گزارشات هیئت غارنوردی، این غار در "رده یک حفاظتی" قرار گرفته است که لزوم نظارت شدیدتر بر آن را دوچندان میکند.
مدیرکل حفاظت و مدیریت زیستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین در خصوص توسعه پایدار منطقه اشاره کرد: در راستای تحقق رویکرد گردشگری توأم با حفاظت، بسته سرمایهگذاری گردشگری برای آبگرمهای دهلران در دفتر حفاظت و مدیریت زیستگاهها در دست تهیه است. این بسته پس از نهایی شدن، جهت جذب سرمایهگذار اعلان عمومی خواهد شد.
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