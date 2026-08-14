اجرای ۹۰ پروژه گردشگری با سرمایه ۱۰ همت در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری، به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، اظهار کرد: روز خبرنگار را به تمام فعالان عرصه رسانه، خبر و مطبوعات و همه کسانی که در مسیر اطلاعرسانی صحیح و شفاف گام برمیدارند، صمیمانه تبریک میگویم و از زحمات آنان سپاسگزارم.
وی افزود: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیش از بسیاری از بخشهای اجرایی کشور، به اطلاعرسانی دقیق و شفاف نیاز دارد؛ هم در زمینه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، و هم در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان. باید با همکاری هم، این قابلیتها را در سطح داخلی و بینالمللی به بهترین شکل معرفی کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: حمایت از سرمایهگذاران و فعالان گردشگری امروز یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید از این عزیزان پاسداری کنیم. صنایع دستی استان اردبیل نیز نهتنها اردبیل را به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید معرفی میکند، بلکه تنوع فراوان و شمار بالای هنرمندان فعال در این حوزه، ظرفیتی ارزشمند به شمار میرود.
جباری ادامه داد: از مهمترین اقدامات انجامشده، بهرهبرداری از پروژههای گردشگری است. در اسفند سال گذشته، با حضور وزیر محترم، شاهد افتتاح متمرکز و آنلاین ۲۵۵ پروژه گردشگری در کشور بودیم. این روند ادامه یافت و از ابتدای امسال تاکنون، علیرغم شرایط خاص کشور، نزدیک به ۱۰ پروژه با سرمایهای حدود دو همت در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: تلاش ما بر این است که فرآیند سرمایهگذاری در استان تسهیل شود؛ از صدور مجوزها و اخذ استعلامات تا شروع عملیات و بهرهبرداری پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن. این هدف محقق نمیشود، مگر با همکاری همه دستگاهها و نهادهای زیرساختی و همچنین حمایت بهموقع سیستم بانکی در تأمین منابع مالی.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ پروژه گردشگری با پیشرفت فیزیکی مختلف در دست اجرا داریم که ارزش سرمایهگذاری آنها به قیمت امروز، نزدیک به ۱۰ همت برآورد میشود.
جباری بیان کرد: همایش سرمایهگذاری سال گذشته در آذر ماه نیز دستاوردهای خوبی داشت؛ نزدیک به هفت تفاهمنامه سرمایهگذاری وارد فاز اجرایی شده است که مهمترین آنها، احداث دهکده گردشگری سلامت در شهرستان نیر به زودی محقق خواهد شد.
نظر شما