حسین شکری دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پروژه ساخت تاکسی هوایی خودران ایرانی گفت: هواپیماهای بدون خلبان برقی، یا همان خودران که به عنوان تاکسی هوایی در آینده در نظر گرفته شدهاند، از سالهای گذشته توسط معاونت علمی در دستور کار قرار داشته و همچنان این پروژه ادامه دارد.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر در کشور کارهای مختلفی در این حوزه انجام شده، اما این موضوع بیش از هر چیز نیازمند قانونگذاری دقیق است که باید توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام شود. ما باید از ابتدا زمینهای فراهم کنیم که استفاده و بهرهبرداری عمومی از این فناوری شکل بگیرد و در کنار آن، توسعه فناوری هم اتفاق بیفتد.
شکری افزود: امیدواریم با همکاری خوبی که میتوانیم با سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شرکت فرودگاهها داشته باشیم، بازار این حوزه به خوبی شکل بگیرد.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی معاونت علمی خاطرنشان کرد: شرکتهای دانش بنیان بسیار توانمندی هم داریم که در حال حاضر روی این موضوع کار میکنند، اما هنوز به مرحله نهایی بهرهبرداری نرسیدهاند. امیدواریم همزمان با پیشبرد قانونگذاری و بهرهبرداری، موضوع ساخت تجهیزات هم به نتیجه برسد.
قطار ملی؛ وابسته به تأمین اعتبار
وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره پروژه قطار ملی نیز توضیح داد و اظهار کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ساخت ۱۱۳ واگن ملی در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته حدود ۱۴ واگن قطار ساخته شد و امیدواریم با تأمین اعتبار بتوانیم در سال جاری و سالهای آینده مابقی این ۱۱۳ واگن را نیز تولید کنیم.
شکری تأکید کرد: این موضوع تا حد زیادی وابسته به تأمین اعتبار است و باید دید تأمین منابع به چه صورت انجام میشود. امیدواریم نگاه به داخل، بهویژه در حوزه مترو، بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: واقعاً توانمندی بسیار خوبی در داخل کشور وجود دارد و اگر بتوانیم هماهنگی مناسبی میان واردات و تولید داخل داشته باشیم، میتوانیم از ظرفیتهای داخلی بیشتر استفاده کنیم. این مسئله نیازمند آن است که بهرهبرداران نگاه بیشتری به خرید از داخل داشته باشند.
افزایش ظرفیت تولید قطار ملی با قراردادهای بیشتر
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی معاونت علمی گفت: همه این محصولات برای تهران تولید و به تهران تحویل میشود. در حال حاضر ۱۴ واگن تحویل تهران شده، اما این توانمندی میتواند افزایش پیدا کند. مسئله اصلی، ظرفیت تولید است.
وی افزود: هرچه بتوانیم قراردادهای بیشتری ببندیم و شرکتها پیشپرداخت دریافت کنند، میتوانند برای تولید بیشتر برنامهریزی کنند. انشاءالله در آینده نزدیک بتوانیم بخش عمده نیازها را از داخل تأمین کنیم.
شکری با اشاره به اهمیت این رویکرد خاطرنشان کرد: همانطور دکتر افشین معاون علمی رئیس جمهور تاکید دارند، هدف این است که نوآوری به خلق ثروت منجر شود و واقعاً این پارامتر دانشبنیان در کشور تقویت شود. یکی از نمونههای روشن آن، تولید قطار ملی است که هم ارزش افزوده خوبی دارد، هم اشتغال ایجاد میکند و هم میتواند قدرت منطقهای خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
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